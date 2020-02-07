用「濕紙巾」竟能DIY口罩！外出清潔也需要　必備物快加1

▲濕紙巾、衛生紙都是日常必備品。（圖／Unsplash）

時尚中心 / 綜合報導

如果現在問「有錢也搶不到的」是什麼，口罩一定是答案。講到口罩人人都有不安全感，深怕不夠用，奇美醫院陳小廷醫師分享自製口罩，外層用棉布縫製，塞進「濕紙巾」，記得濕紙巾要先乾燥，就能完成。在大家瘋買口罩，甚至連衛生紙也來亂的時刻，濕紙巾會不會是下一個目標？難道也該先搶先贏？

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濕紙巾正確用法

1. 不要重複使用：濕紙巾跟口罩一樣是單次性使用的衛生用品，如果多次使用不但不能完整清除細菌，還有可能轉移細菌至其他地方。



2. 建議外出使用：濕紙巾的方便在於好攜帶，是外出清潔的好幫手，但使用濕紙巾不等於洗手，最好的消毒方法還是搭配肥皂清洗。



3. 不要直接擦眼睛：多數濕紙巾並不只含有水的成分，因此不宜用濕紙巾直接擦拭眼睛。

4. 開封後請封好保存：開封後的濕紙巾記得要把密封條貼緊，也不能放置在太陽直射和溫度高的地方，以防止水分蒸發，清潔效果變差。

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