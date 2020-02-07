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「茉莉公主」娜歐咪史考特優雅黑裙PK超辣贊達亞　雙姝受寵成寶格麗大使

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▲▼ 寶格麗紐約派對 。（圖／公關照）

寶格麗於派對宣布「茉莉公主」娜歐咪史考特成為最新品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

寶格麗（BVLGARI）於紐約時間6日晚間，舉辦B.zero1 Rock系列上市派對，除了木村拓哉女兒Kōki（木村光希）以品牌之友身分出席，寶格麗同場宣布英國女星「茉莉公主」娜歐咪史考特（Naomi Scott），以及「蜘蛛女」贊達亞科爾曼（Zendaya）成為最新品牌大使，兩人一同演出全新「MAI TROPPO，永遠不嫌多」形象廣告，搶盡風頭。

▲▼ 寶格麗紐約派對 。（圖／公關照）

▲贊達亞科爾曼成為新任寶格麗品牌大使，性感出席寶格麗2020 B.zero1 Rock系列上市派對。

「茉莉公主」娜歐咪史考特因電影《阿拉丁》走紅，又接演《霹靂嬌娃》，聲勢銳不可擋；而迪士尼童星出身的贊達亞，近日更是時尚圈寵兒，每回出席公開活動總能成功駕馭高難度服裝，才剛FENDI麥迪遜大道精品店活動，立刻又敞深V的長衫與寬褲出席寶格麗派對，搭配寶格麗頂級珠寶，性感又帥氣。

▲▼ 寶格麗紐約派對 。（圖／公關照）

▲木村拓哉女兒Kōki以成熟look跑趴。

當晚除了最新品牌大使成為話題，寶格麗經典B.zero1變身為B.zero1 Rock的新設計也是焦點，設計靈感來自80年代鑲有鉚釘的Tubogas古董項鍊，因此戒指與鍊墜的中央改以鉚釘裝飾，充滿力量又帶有叛逆味道，很時髦。

▲▼ 寶格麗紐約派對 。（圖／公關照）▲▼ 寶格麗紐約派對 。（圖／公關照）

▲B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒（左）225,000元，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊91,700元。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 娜歐咪史考特, Naomi Scott, 贊達亞科爾曼
fashion.net

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