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情人節必備！LUNASOL限定「唇粉彩盤」可當眼影、頰彩超多用法

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▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩 。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL在情人節到來前推出限定唇彩系列，融合唇粉的唇彩盤使用法超多元。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

各大美妝品牌的情人節限定商品陸續登場，其中尤以唇彩變化最多、最受歡迎，而LUNASOL也在情人節前夕獻上與知名插畫家聯手打造的限量唇彩系列，除了將金屬包裝換上浪漫插畫，更首度推出結合唇粉、唇蜜的多用途唇彩盤，搭配另一款限定潤色護唇膏，讓唇妝變得更隨心所欲，怎麼玩都美。


向來以美觀又實用的配色而大受歡迎的日系美妝品牌LUNASOL，這次找來日本精品插畫家Mio.Matsumoto聯手打造「時尚插畫唇彩限定系列」，不僅推出潤色護唇膏和全新唇彩盤，更一改平時的金屬包裝，讓充滿戀愛小女人氛圍的藝術插畫躍上限定唇彩外殼，不只可愛更有甜蜜氣息。

▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL 晶巧光誘唇粉盤，NT$1,550。（圖／記者張毓容攝）

這次的限量唇彩系列中，絕對不能錯過這盤首度融合唇粉打造的晶巧光誘唇粉盤，內含帶有豐富色彩、華麗耀眼珠光感的「光漾唇彩」，可濕潤融入肌膚、暈染唇色的「柔霧唇粉」和能閃耀水光並持久服貼的「水亮唇蜜」等3種不同質地唇彩，不論是單擦、互相疊擦或是與其他唇彩疊擦，都能隨心所欲變化唇妝質地和妝效。

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▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩。（圖／記者張毓容攝）

▲由右至左為#EX02的光樣唇彩、柔霧唇粉、水亮唇蜜、#EX01柔霧唇粉、#EX03柔霧唇粉。（圖／記者張毓容攝）

尤其是擁有輕柔融膚處方的柔霧唇粉，帶有些微濕潤感的柔滑質地，好沾取易暈染，抹開便化為粉狀質地融合進肌膚，甚至拿來當作眼影、頰彩使用都沒問題，堪稱超多用途的唇彩盤。

晶巧光誘唇粉盤共有3種配色，包含有清新綠色光漾唇彩搭上莓果色唇粉的#EX01，純淨藍珠光搭配活力橘唇粉的#EX02，流行金粉珠光搭配黑醋栗唇粉的#EX03。

▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL「唇粉彩盤」可當眼影頰彩。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL 晶巧潤色護唇晶，NT$1,050。（圖／記者張毓容攝）

擁有高透明度光澤感的晶巧潤色護唇晶，不僅一抹就能打造自然透膚的好氣色，添加了玻尿酸、保濕複合成分和橄欖油、乳油木果脂、荷荷芭油等植物油，擁有持久潤澤的高保濕效果能給予雙唇滿滿潤澤，加上好塗抹的極佳柔軟度，怎麼塗都順手。

晶巧潤色護唇晶共推出3款色選，包含柔軟甜美的粉紅色#EX01、擁有透膚感的深紅色#EX02和帶深藍感的棕色系#EX03。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, LUNASOL, 情人節, 限定, 唇彩, 唇粉, 唇彩盤, 潤色護唇膏
fashion.net

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