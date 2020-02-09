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梵克雅寶紅心珠寶傳情　掩不住的甜蜜還藏幸運寓意

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▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Sweet Alhambra系列珠寶細緻優雅。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紅玉髓的飽和色彩，成年來成為各珠寶品牌的新寵，特別是鑲在心形珠寶上代表紅心，是情人節傳情的熱門選擇。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）靈感源自四葉幸運草圖騰的經典Alhambra珠寶，延伸出心形圖案的Sweet Alhambra系列紅玉髓款式，流露甜蜜風格，不少女性當成幸運物天天佩戴。

▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Sweet Alhambra Effeuillage紅玉髓戒指（左）152,000元，Sweet Alhambra Effeuillage耳環220,000元。

Sweet Alhambra系列最入門的款式為單個紅心設計的手鍊與項鍊，金珠勾勒出心形輪廓再鑲紅玉髓，單戴顯得細緻優雅；更華麗的版本為4顆心形簇擁著單鑽的耳環與戒指，造型既是愛心，也是幸運草圖案，暗藏祝福寓意。

▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Sweet Alhambra紅玉髓心形吊墜（左）47,000元，Sweet Alhambra心形手鍊43,000元。

蕭邦（Chopard）同樣採用紅玉髓打造Happy Hearts系列心形珠寶，與其對應為心形藍寶石水晶玻璃，內有隨著佩戴者律動而滑動的鑽石，為整體增添賞玩樂趣。

▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Hearts系列珠寶紅心造型很討喜。（圖／翻攝chopard IG）

▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 情人節珠寶 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Hearts系列項鍊（左）108,000元，耳環106,000元。

關鍵字：

Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 蕭邦, Chopard
fashion.net

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