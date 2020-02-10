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美到必需收藏！Gucci粉彩綠、靜謐粉情人對香，限量發售

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▲▼▼Gucci限量情人對香，未推先轟動 。（圖／品牌提供）

▲香水預計於2月中在限定販售。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Gucci經典的罪愛香氛系列再次譜寫全新篇章，為了慶祝ForeverGuilty週年，兩款限量版香氛應運而生，復古粉彩綠和靜謐粉瓶身，完美詮釋男人與女人之間的深情凝望。豐富多變的香氛承載其中，還沒推出就引起香民們熱烈討論。

▲▼▼Gucci限量情人對香，未推先轟動 。（圖／品牌提供）

▲廣告設計男女主角在復古的美式洗衣店相遇。

罪愛蜜戀限量男女對香以獨特的玻璃瓶身曲線，漆上了復古且引人注目的嫩綠色調及朦朧並帶有懷舊氛圍的粉色調，瓶身一半點綴不透明的烤漆色調、一半則以光滑的磨砂紋理透出香水本身的顏色，男女香的瓶蓋，甚至紙盒包裝皆由同色系的色調作為整體設計。

▲▼▼Gucci限量情人對香，未推先轟動 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 罪愛蜜戀男性淡香水，90ml，3,750元。

罪愛蜜戀男性淡香水，以辛香料為主軸，搭配上柑橘及神秘陽剛的芳香木質交織出別具一格的精神。前調由生薑為開端，與金桔、柑橘及粉紅胡椒交織出清新果香；接著中調由薰衣草、天竺葵及迷迭香層疊。基調的部分則由廣藿香與安息香提升濃郁感，再加入岩蘭草打造迷人的男性氣息。

▲▼▼Gucci限量情人對香，未推先轟動 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 罪愛蜜戀女性淡香精，90ml，5,050元。

罪愛蜜戀女性淡香精前調以佛手柑、葡萄柚與水仙花香調層疊，搭配濃郁蔓越梅香氣揭開序幕，；紫羅蘭和雙瓣茉莉則增添了一絲柔美；基調則糅合輕盈的麝香、廣藿香及礦物琥珀，層疊出柔軟溫潤的香氛。

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關鍵字：

gucci, 香水, 情人節香水, 復古
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