東西方比美　卡戴珊姐妹性感天使裝尬上Jessica、水晶超高顏值

記者王則絲／台北報導

最年輕的億萬富翁部落客凱莉珍娜（Kylie Jenner）與新一代超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner），是卡戴珊家族中同父同母的姐妹，引領歐美時尚潮流走向，日前兩人的火辣天使裝扮曝光，性感指數破表。而鏡頭轉到南韓，顏值驚人的姐妹Jessica與水晶則是包緊緊一同滑雪，東西方兩對姐妹隔空比美。

▲轉身完美臀型乍現。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）



凱莉珍娜日前於IG 上Po出與姐姐坎達爾珍娜的性感合照，兩人僅穿上單薄的內衣褲，凱莉珍娜以裸色、透視元素為主軸，視覺上看來更加引人遐想，好身材展露無遺，兩人還披上了白色羽毛翅膀，宛如真正的天使下凡。

而鏡頭轉到亞洲，南韓人氣女星姐妹花Jessica與水晶（Krystal），以偶像歌手出道加上兩人的絕世美顏，在全球吸引眾多粉絲，感情非常好的Jessica與水晶也經常在社群軟體上分享生活合照，最近兩人則是到了美國遊玩，一起穿上了來自Fusalp的純白滑雪外套，躺在雪地中的兩人簡直就像一個模子印出來的，水晶也透露：「大家一直問我們是不是雙胞胎？」

就算全身包緊緊，也抵擋不住兩姐妹驚人的高顏值與纖細身材，完全不輸凱莉珍娜與坎達爾珍娜，近距離自拍更是令人不得不佩服這強大的基因，粉絲們紛紛留言：「為什麼你們的臉這麼閃亮！」、「全世界我最喜歡的姐妹。」

▲Jessica與水晶的高顏值，令人佩服強大的基因。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez、@jessica.syj）

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 4:24 張貼

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