用迪士尼對戒套住另一半！公主皇冠有仙氣、奇奇蒂蒂捧鑽石無敵可愛

編／Linda 圖／翻攝自k-uno.co.jp、elandmall.com、IG@lloyd_thegift

西洋情人節將至，想好要送心愛的對方什麼禮物共度甜蜜時光了嗎？還沒想法的別擔心，韓國飾品品牌LLOYD、日本輕奢珠寶品牌K.UNO和迪士尼聯乘推公主、奇奇蒂蒂、小熊維尼等主題小巧對戒，有充滿少女心的夢幻款也有精緻實戴的中性樣式，今年情人節就用戒指套住你親愛的另一半吧！

#公主精緻戒指

迪士尼公主聯名戒指共有6種款式，有白雪公主、睡美人、灰姑娘、小美人魚、貝兒、長髮公主，設計簡單低調，但仍保有童話中的夢幻元素。

白雪公主款中間鑲了方型小紅鑽，男款則有微內凹的設計，設計的巧思在於將兩個戒指疊放在一起時可以完美結合；灰姑娘款是銀色的，女款中間有方型白色鑽加上一顆小藍鑽，立馬聯想到灰姑娘的藍色禮服；睡美人對戒兩款造型相同，顏色是金色，往內凹的V型設計，靈感來自於睡美人的禮服領口；小美人魚款的樣式像海浪的波紋，簡單實戴；貝兒款是玫瑰金，上面有特別的野獸爪痕，兩個戒指疊在一起，爪痕還能吻合！

#公主皇冠戒指

此款公主皇冠戒指超級夢幻，以電影中的經典公主造型設計，分別推出5種款式，各有特色，穿搭裙裝或優雅造型配戴超適合。

#奇奇蒂蒂

奇奇與蒂蒂鑽戒採用精美立體雕刻，銀配玫瑰金，生動可愛又超美~

想選擇作為對戒的話則可以考慮這款由簡單的線條纏繞與鑽石的點綴的造型樣式，簡單又顯氣質，可愛細節藏在戒指內。

#小熊維尼

小熊維尼愛好者看過來！蜂蜜般溢出的造型實在太可愛，金銀配色沒有太多綴飾，還可以在戒指裡面刻字，多一份特別的涵義。

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