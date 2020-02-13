Vans搭上毛絨熱潮！雪白豹紋懶人鞋　根本時髦又暖的最佳代表

編／Linda 圖／翻攝自Vans官網、Vans臉書

出身於紐約的華裔設計師Sandy Liang，從小受到紐約街頭文化的影響，進而開啟對設計與美感的獨到眼光。近期，Sandy Liang便透過與Vans聯名系列，將其獨到的設計與美感用於鞋款以及配飾上，並以一款採用毛絨質料製成的Slip-On Platform雪白豹紋球鞋，作為該系列的最大亮點。

▲Vans X Sandy Liang聯名系列中，Slip-On Platform雪白豹紋球鞋為最大亮點。（圖／翻攝自Vans臉書）

歷經1970年代搖滾、龐克的鋪陳，1980年代多元文化的洗禮後，造就出被稱為黃金十年的1990年代，當時紐約正流行街頭文化，而Sandy Liang從小長大的皇后區正是街頭文化的重鎮。為此她也表示 ：「透過這次的聯名系列，將實現我的設計靈感，並重現我對紐約90年代流行文化的回憶。」

Vans X Sandy Liang聯名系列在台灣共推出三款球鞋，分別為Old Skool、Slip-On Platform以及Vans Sport。Old Skool鞋款以黑色麂皮鞋身搭配反車縫方式勾勒出經典水波紋線條；Slip-On Platform注入雪白豹紋色調，並運用毛絨質地搭配厚底設計，打造出又暖又時髦的造型；Vans Sport則是利用具復古特色的豹紋與格紋打造不對稱設計。

▲Sport豹紋拼接格紋帆布鞋，定價為台幣2,580元，粉色款台灣未販售。（圖／翻攝自Vans臉書）

▲Slip-On Platform雪白豹紋毛絨鞋（左），定價為台幣2,780元、Old Skool車線綴飾帆布鞋（右），定價為台幣2,580元。（圖／翻攝自Vans臉書）

此外，被稱為「鞋皇」的New Balance M1300JP3，其品牌首款採用ENCAP中底的鞋款，自1995年被日本冠上M1300的名稱後，該鞋款更是5年才會復刻一次。如今進入2020年，New Balance表示鞋皇即將歸來，並且經典大底、配色、手工縫線等細節，都是完美還原當年的設計，因此也受到不少鞋迷們的期待。

▲New Balance M1300JP32／22發售，定價為台幣10,580元。（圖／翻攝自New Balance）

▲每5年才會復刻一次。（圖／翻攝自New Balance）

▲還附上印有2020限量字樣的防塵袋。（圖／翻攝自New Balance）

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