紐約時裝周／Tom Ford不甩批評飛洛杉磯辦秀　凱特哈德遜秀辣媽曲線力挺

▲凱特哈德遜出席Tom Ford大秀，傲人馬甲線成為鎂光燈焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

紐約時裝周2020秋冬大秀於紐約時間7日登場，身為美國設計師協會（CFDA）協會主席的設計師Tom Ford，不顧外界的批評聲浪，硬是把大秀搬到西岸洛杉磯，因為他的貴客們如「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、蕾妮齊維格（Renée Zellweger）等女星，都要參加9日舉辦的奧斯卡頒獎典禮，屆時誰會穿他設計的2020秋冬新裝登上紅毯，令人好奇。

▲設計師Tom Ford像模特兒一般出場。（圖／達志影像／美聯社）

▲聲勢正旺的珍妮佛羅培茲被媒體包圍。（圖／路透社）

像模特兒一般出場的Tom Ford，本身就充滿明星魅力，他的巨星人脈更是驚人，包括珍妮佛羅培茲、黛咪摩爾（Demi Moore）、久違秀場的麥莉希拉（Miley Cyrus）等都現身欣賞2020秋冬大秀，但風頭全被3寶辣媽女星凱特哈德遜（Kate Hudson）搶光，她穿黑綠色印花bra搭配綠長裙，露出緊實的馬甲線，大方展現傲人身材，自信指數滿點。

▲久違秀場的麥莉希拉穿著性感褲裝出席Tom Ford大秀。（圖／達志影像／美聯社）

而Tom Ford秀上最搶鏡非超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）莫屬，身穿綴滿水晶並裝飾天鵝絨蝴蝶結的晚裝，性感指數破表，正是Tom Ford簽名式的設計；除了充滿好萊塢風情的華美服裝，睽違4年的丹寧褲重返伸展台，配上墊肩英挺的短版西裝外套，詮釋帶有華麗感的休閒look。

▲超模貝拉哈蒂德展示Tom Ford簽名式晚裝（左），承襲品牌特色相當華美。（圖／達志影像／美聯社）

▲Tom Ford的休閒look帶著華麗感。（圖／達志影像／美聯社）

蘊含深厚紐約文化的rag & bone，則堅守發源地辦秀，2020秋冬男女裝結合紐約上城區與下城區截然不同的服裝風格，勾勒出美式工作服、軍事風與運動風格服裝，為實穿至上的設計增添率性，特別是女裝大衣如格紋風衣、軍綠長大衣或斗篷，都展現愜意但不失個性的特色。

▲rag & bone 2020秋冬系列風衣與斗篷是重點單品。（圖／達志影像／美聯社）

▲軍裝元素貫穿rag & bone 2020秋冬男女裝系列。（圖／達志影像／美聯社）