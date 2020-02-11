日票選最愛「女友貼心舉動」　撒嬌才第3、第1名讓人猜不著

▲女友們看仔細，善用貼心舉動為自己加分。（圖／翻攝自IG/k.suxx，以下同）

編輯 / Lily

對熱戀的情侶來說，生活中的不經意貼心舉動，都會瞬間化為粉紅泡泡，讓每天都甜的像情人節。單身或是戀情剛開始萌芽的你，一段感情要培養出默契不容易，怎麼做才會讓男友覺得甜入心，不妨參考一下日男票選最愛「女友貼心舉動」，給你一些想法。

日前日本輕珠寶品牌對20代情侶進行調查，訪問超過300位日本男生關於「女友貼心舉動」，怎麼做最能搏得男友好感度，除了常說我愛你，以下這些舉動更能抓住他的心。

第5名

擁有情侶專屬配件

擁有對戒、對鍊，甚至是對錶，就像認定彼此的一個儀式，就像對外界表示「你屬於我」，對方不在身邊的時候，只要看著共同的信物就能感受甜蜜。

第4名

記下男生不經意話語

默默記下對方的喜好，約會時訂一家想吃好久的餐廳，或是送他一雙好想要的球鞋，有時候耍浪漫不一定是男生的專利。

第3名

向男朋友撒嬌

男生最抗拒不了女生小撒嬌了，在他眼中怎麼看都覺得好可愛，常令男生燃起「好想保護他」的心情。

第2名

被女友誇讚

和女生一樣，男生更喜歡獲得另一半的讚賞，有時候誇讚、肯定他都會令他心花怒放，男友是需要藉由「誇讚」來訓練的，感激男友付出的一切，會讓彼此關係更靠近。

第1名

會煮飯

女生喜歡料理對男生而言很吸引，滿足味蕾的同時又會覺得自己很幸福，東西好不好吃是其次，女友的用心會讓他瞬間融化，覺得超窩心。

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