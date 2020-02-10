《白雪公主》接吻T引發搶購　Miu Miu、Prada愛心系列超Q送禮有面子

▲Miu Miu、Prada超可愛的愛心單品，好入手配件細節一次看。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

又到了情人節送禮時節，眾多品牌爭相推出情人節系列，例如Miu Miu此次推出「MiuMiuKisses西洋情人節膠囊系列」，在T-Shirt印上電影史上著名的接吻經典畫面，其中《白雪公主》中與王子深情一吻的圖案樣式在開賣首日便銷售一空！沒搶到也沒關係，Miu Miu、Prada 的愛心圖案系列配件也相當適合送女友。

▲《白雪公主》款式超搶手，開賣一天便被搶購一空。（圖／品牌提供）



「MiuMiuKisses西洋情人節膠囊系列」T-Shirt以經典電影畫面為設計主軸，除了被搶購一空的《白雪公主》款式，還包括了提姆・波頓的《地獄新娘》、《北非諜影》、《亂世佳人》，以及1980年代經典電影《閃舞》，在Miu Miu台北101旗艦店及全球Miu Miu專門店販售，定價為NT＄21,000。

如果沒如願搶到想要的接吻T恤款式也別灰心，情人節送禮從「配件」下手也是不錯的選擇，像是Miu Miu 的愛心單品系列就相當值得入手，愛心小短夾造型可愛又非常實用，還有時下非常夯的迷你配件AirPods專屬保護套、口紅收納吊飾，都令人少女心噴發。





▲Miu Miu愛心短夾NT＄135,000；Miu Miu AirPods 收納吊飾NT＄10,000；Miu Miu 愛心口紅吊飾NT＄12,000。（圖／記者王則絲攝）



此愛心系列還有推出粉嫩配色手機殼，價錢上也較親民，買來送女友不心痛又有面子。

▲Miu Miu 愛心手機殼NT＄5,900。（圖／品牌提供）

而說到情人節必備的愛心造型，Prada 也有推出許多愛心、嘴唇圖案造型的皮革配件，紅、黑的基本配色充滿個性，又有幾分俏皮，每一款的內部都細節滿滿，用於送禮更能展現滿滿的誠意。

▲Prada 俏皮的愛心系列配件，是情人節的首選。（圖／記者王則絲攝）



3C用品的周邊配件當然也不能少，連最新的手機型號也能找到專屬手機殼，而各家品牌都瘋狂跟進的AirPods保護套，Prada當然也不例外，Prada的AirPods 皮革掛飾採用硬殼的設計，相當有質感。

▲AirPods 皮革掛飾非常有質感！（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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