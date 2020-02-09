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一招變美／男生都愛的女神！張景嵐維持身材不挨餓　全靠秘密武器

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▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

▲有著猶如少女般好膚質和完美身材的張景嵐是許多男生心中的「真女神」。（圖／翻攝張景嵐FB，以下同）

記者張毓容／台北報導　

演藝圈中從不缺少「女神」，美女更是多不勝數，但若說到男生心中真的當成女神的，張景嵐絕對榜上有名！出道至今，女生粉絲不少，男性鐵粉更多，到底她為何能抓住這麼多男生的心，快從她私下維持美麗的方法偷學幾招，從今天開始變身招桃花女神。

▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

依膚況、季節選用保養品

和大部分的女星一樣，張景嵐尤其注重保濕，特別是換季。私下的她更是個面膜控，無論是化妝前或是晚上睡前都會敷面膜，她會依照膚況來選擇，像是肌膚敏感就會敷保濕，皮脂旺盛就會挑淨化，手邊有多套保養品替換，白天、晚上、夏天、冬天用的都不一樣，不想讓肌膚養成慣性依賴。

痘痘煩惱就靠抹「酸」

近看她的膚質，近乎完美，可是女神也有痘痘煩惱，尤其是生理痘，拍戲時在HD鏡頭檢視下更藏不住毛孔，這時她就會靠酸類保養品，加強新陳代謝。為了避免刺激，她會先抹一層保濕，再疊上適合濃度的酸類，她也提到，先前曾經貪心使用18%導致肌膚脫皮，現在用8%正好，很推薦給混合肌膚急救用。

▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

柔和妝容拉近距離感

她笑說本身有鳳眼，化妝只有一個大原則就是「眼線要向下拉」，這樣看起來才不會太兇。眉毛偏愛柔和平眉，可以幫助修飾額頭，因為顴骨高，更留意腮紅的位置。不工作時希望肌膚多透氣，素顏就可出門，頂多畫個眉毛和擦護唇膏，最近愛上橘色和酒紅色唇膏，因為私下的她很愛大笑，她會用咬唇漸層方式塗飽和色，笑開也不怕嘴巴會太擴張。

▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

▲一招變美張景嵐。（圖／翻攝張景嵐FB）

低碳飲食維持好身材

從入行當模特兒，她就開始實行低碳飲食，只吃菜肉不吃澱粉，如果晚上餓了，只喝流質不碰固態食物，餓了就喝無糖豆漿，增加飽足感，她表示如果挨餓睡著，隔天第一餐很容易被完全吸收，這樣是很不好的循環。近一兩年更開始聽從演藝圈前輩建議開始喝熱飲，她說對身體大有助益，現在早上和睡前都把喝溫開水當成一種暖身儀式，只要不喝就覺得渾身不對勁。

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關鍵字：

一招變美, 張景嵐, 保養, 秘訣, 女星, 瘦身, 減肥, 維持身材, 痘痘, 抗痘
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