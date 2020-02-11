懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

▲對於不少女生來說洗頭是件麻煩事，如何避免頭皮太快出油就是關鍵。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

洗頭對於不少女生來說可說是一件光想就覺得麻煩的事，尤其是長頭髮的女生，從洗髮、護髮到吹乾頭髮，每一步都是耗時耗力的大工程，就連女星小S、歐陽娜娜、Angelababy等都曾透露過不喜歡洗頭。對於懶惰洗頭的人而言，如何避免頭皮太快出油就是關鍵，像是以下3個習慣就會影響頭皮出油狀況，快記起來別再犯了。

▲洗頭頻率需依個人頭皮狀況而定，過少或過度都對頭皮不好。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）



1.過度或過少洗頭



頭皮跟臉部肌膚一樣，人人膚質不一樣，頭皮出油狀況也不盡相同，所以適合的清潔方式和頻率當然也不同，不論是過少或過度清潔頭皮，都會傷害到頭皮的油脂分泌，讓頭皮變得更加容易出油。最好依據個人頭皮出油情況來調整洗頭頻率和使用的洗髮產品，像是容易出油的人可每天洗，而很少出油的乾性頭皮則可視情況2或3天清洗一次，若不了解的人也可諮詢皮膚科醫師，請醫師推薦。

2.護髮乳或造型品抹到頭皮



現代人變換造型頻率高，加上造型品、陽光、空污、生活習慣等多種因素影響下，髮質越來越差，也使得現代人除了清潔，也很重視護髮。但有些人護髮時都有不良習慣，擠出一大坨護髮產品後，就從頭頂開始往下抹，這樣會沾染到頭皮，導致頭皮更容易出油，護髮乳主要用於髮尾及頭髮中段，要盡量避開頭皮、髮根處。除了護髮乳，有些造型品也容易造成頭皮出油，也要避免使用在過於靠近頭皮處。

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▲梳子上會累積頭皮髮絲上的髒污及油脂，需定時清潔。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）



3.疏於清洗梳子



很多人都知道，梳頭有助於促進頭部血液循環，幫助頭皮更健康，但你有注意過梳子是否乾淨嗎？梳子很容易藏污納垢，且梳頭時頭皮分泌的油脂會黏附於梳齒上，如果沒有定時清洗，梳子上會累積許多頭皮和髮絲上的髒污，如果繼續用來梳頭，梳子上的髒污會刺激頭皮，反而影響頭皮健康，導致出油或甚至可能造成頭皮發炎。

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