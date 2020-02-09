紐約時裝周／頂上比衣著更吸睛！模特兒手提「清朝辮子頭」對尬幾何髮型

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受到武漢肺炎的影響，讓許多人行程大亂，不過，這卻不減紐約時裝周的風采，因為首次登場的品牌Tia Adeola和Christopher John Rogers分別以誇張的加長版「清朝辮子頭」與「幾何」髮型成功奪得眾人目光。

由紐約設計師「Tia」特尼奧拉阿德奧拉（Teniola Adeola）創立的Tia Adeola，以替女性打造大膽且可穿戴的藝術為品牌的最大目標。這次Tia透過紐約時裝周，首次推將個人品牌推上伸展台，並且第一套服裝就引起人們注意，因為穿著鏤空淡藍色荷葉邊禮服的模特兒，手上提的竟然不是手提包，而是清朝時期男性所留的「辮子頭」，如此大膽的作風，不但符合品牌目標，更反映出Tia對設計的雄心壯志。





▲紐約設計師「Tia」特尼奧拉阿德奧拉。（圖／路透）







▲髮型讓人聯想清朝時期男性所留的辮子頭。（圖／路透）

繼Tia Adeola後，紐約時間8日登場的設計師品牌Christopher John Rogers也出現誇張的「幾何」髮型。此次頭髮結構由髮型師與Amika全球藝術總監內瑪拉芳德（Naeemah LaFond）策劃，其靈感來自修剪藝術與本季的服裝造型，因此每位模特兒都會有不一樣的形狀，像是三角形、圓形、正方形、長方形等幾何圖形，來為大秀增添許多看點。

▲出生於路易斯安納州的克里斯托弗約翰羅傑斯。（圖／達志影像／美聯社）







▲幾何髮型為Christopher John Rogers大秀增添許多看點。（圖／達志影像／美聯社）

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