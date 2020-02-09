fb ig video ETtoday search mobile

紐約時裝周／Longchamp復興首個It Bag！回到女性特色獨具的70年代

> >

▲Longchamp在紐約時裝周舉辦2020秋冬秀。（影／品牌提供）
 

編輯／Duke

Longchamp進軍紐約時裝周的第四場秀，於紐約時間8日展開，Longchamp創意總監Sophie Delafontaine以擁有自由與思想的1970年代為出發點，不僅賦予經典的Roseau包款新的比例，還對品牌首個It Bag 「Longchamp 1980」進行復興，翻蓋側背包重出江湖。此外，上一季大出風頭的迷你水餃包依然存在，可以斜背超可愛，同時超大包也出現在秀上，模特兒一手抱起，顯得隨興。

▲紐約時裝周。（圖／路透）

▲Longchamp創意總監Sophie Delafontaine。（圖／路透）

作為紐約時裝周最受關注的品牌之一，觀賞Longchamp 2020秋冬大秀的出席名單當然不能落於人後，除了品牌代言人坎達兒珍娜（Kendall Jenner）之外，拜莉麥迪遜（Bailee Madison）、萊拉摩絲（Lila Moss）、Longchamp全球執行長讓卡塞格倫（Jean Cassegrain）、艾希莉班森（Ashley Benson）等人都出席這場盛會。

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲品牌代言人坎達兒珍娜。（圖／品牌提供，以下同）

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲左起依序為拜莉麥迪遜、萊拉摩絲、讓卡塞格倫、坎達兒珍娜以及艾希莉班森。

Sophie Delafontaine表示，1970年代是一個擁有自由與思想的十年，當時代表的人物有卡洛波桂（Carole Bouquet）和凱撒琳•丹納芙（Catherine Deneuve）等著名法國女性，她們以獨特的風格著稱，獨特的觀點使她們與其他人不同，這些獨特都反映在秋冬系列，例如：飛行外套、中長裙、繡有羊毛的黑色薄紗連身裙等單品。

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲側背翻蓋包充滿復古情懷。

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲秋冬系列出現許多中長裙。

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲繡有羊毛的黑色薄紗連身裙。

皮件的部分，LePliage包款貫穿整個秋冬系列，由小尺寸到大尺寸都能在舞台上看到；而經典的Roseau則被賦予新的比例。至於品牌首個It Bag，Sophie Delafontaine表示，Longchamp 1980是她年輕時永恆的傳承風格，無論是小牛皮或是鱷魚皮，每個單品都有其個性與風格，因此這樣的個人主義以及自由表達，其實才是巴黎女人的精髓。

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲LePliage包款貫穿整個秋冬系列，由小尺寸到大尺寸都能在舞台上看到。（圖／仲誼公關提供）

▲紐約時裝周。（圖／仲誼公關提供）

▲經典的Roseau則被賦予新的比例。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

紐約時裝周, Longchamp, 1970年代, Roseau, ItBag, KendallJenner, LePliage
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍

《玩命關頭》續集沒有盡頭！網友P圖老年版　保羅沃克現身引淚崩

《玩命關頭》續集沒有盡頭！網友P圖老年版　保羅沃克現身引淚崩

2020不可或缺的3大包款　每個女孩都該有一個「流浪包」

2020不可或缺的3大包款　每個女孩都該有一個「流浪包」

「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 紅豆餅放大10倍！巨型抱枕打開夾著餡料　趴在上面小心別流口水 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　對感情專一、生活超極簡 NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？ 《金師傅2》蘇珠妍爆紅！短髮展現甜美初戀感　換新髮型首選這款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面