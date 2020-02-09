紐約時裝周／Longchamp復興首個It Bag！回到女性特色獨具的70年代

▲Longchamp在紐約時裝周舉辦2020秋冬秀。（影／品牌提供）



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Longchamp進軍紐約時裝周的第四場秀，於紐約時間8日展開，Longchamp創意總監Sophie Delafontaine以擁有自由與思想的1970年代為出發點，不僅賦予經典的Roseau包款新的比例，還對品牌首個It Bag 「Longchamp 1980」進行復興，翻蓋側背包重出江湖。此外，上一季大出風頭的迷你水餃包依然存在，可以斜背超可愛，同時超大包也出現在秀上，模特兒一手抱起，顯得隨興。

▲Longchamp創意總監Sophie Delafontaine。（圖／路透）

作為紐約時裝周最受關注的品牌之一，觀賞Longchamp 2020秋冬大秀的出席名單當然不能落於人後，除了品牌代言人坎達兒珍娜（Kendall Jenner）之外，拜莉麥迪遜（Bailee Madison）、萊拉摩絲（Lila Moss）、Longchamp全球執行長讓卡塞格倫（Jean Cassegrain）、艾希莉班森（Ashley Benson）等人都出席這場盛會。

▲品牌代言人坎達兒珍娜。（圖／品牌提供，以下同）







▲左起依序為拜莉麥迪遜、萊拉摩絲、讓卡塞格倫、坎達兒珍娜以及艾希莉班森。

Sophie Delafontaine表示，1970年代是一個擁有自由與思想的十年，當時代表的人物有卡洛波桂（Carole Bouquet）和凱撒琳•丹納芙（Catherine Deneuve）等著名法國女性，她們以獨特的風格著稱，獨特的觀點使她們與其他人不同，這些獨特都反映在秋冬系列，例如：飛行外套、中長裙、繡有羊毛的黑色薄紗連身裙等單品。

▲側背翻蓋包充滿復古情懷。







▲秋冬系列出現許多中長裙。







▲繡有羊毛的黑色薄紗連身裙。

皮件的部分，LePliage包款貫穿整個秋冬系列，由小尺寸到大尺寸都能在舞台上看到；而經典的Roseau則被賦予新的比例。至於品牌首個It Bag，Sophie Delafontaine表示，Longchamp 1980是她年輕時永恆的傳承風格，無論是小牛皮或是鱷魚皮，每個單品都有其個性與風格，因此這樣的個人主義以及自由表達，其實才是巴黎女人的精髓。

▲LePliage包款貫穿整個秋冬系列，由小尺寸到大尺寸都能在舞台上看到。（圖／仲誼公關提供）







▲經典的Roseau則被賦予新的比例。

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