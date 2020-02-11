讓果粉等了14年的球鞋！賈伯斯最愛的美製M992回歸　新配色超夢幻

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先前知名二手平台Vestiaire Collective預測，2020年球鞋的時尚趨勢會落在2000年到2010年的鞋款上，並且New Balance會是越來越受歡迎的球鞋品牌。如今，預測可說是精準命中，因為睽違14年的New Balance美製M992即將回歸鞋壇，其中又以已逝科技巨擘賈伯斯（Steve Jobs）鍾愛的元祖灰為先鋒，搶先於2／14發售，並且北、中、南都買得到！

▲睽違14年，New Balance M992即將回歸鞋壇。（圖／翻攝自New Balance FB）

▲New Balance M992為科技巨擘賈伯斯生前鍾愛的鞋款。（圖／路透）

近年來，New Balance都是以990、997等型號為主軸，推出聯名系列與新配色，這次選擇讓M992回歸，看中的正是該鞋款的話題性以及經典樣貌。自2006年推出的New Balance M992，有著990V2與991的高性能概念，整體以全手工來完成拼接麂皮、皮革、網布的工作，因此該鞋款不論是耐穿度或是品質都相當優異。

▲以全手工來完成拼接麂皮、皮革、網布的工作。（圖／翻攝自New Balance FB）







▲該鞋款搭載ABZORB SBS中底科技與Ndurance耐磨大底。（圖／翻攝自New Balance FB）

此次除了元祖灰將會回歸以外，New Balance還推出奶茶粉與黑色給粉絲選購，並會在三月份公開相關的發售資訊。至於詳細的New Balance M992元祖灰發售店點，目前New Balance已於粉絲專頁公布，想入手的朋友，趕快查詢自己所在的地區有沒有發售吧，建議售價$7,980元。

▲奶茶粉與黑色會在三月公開發售資訊。（圖／翻攝自New Balance FB）

此外，將側面線條設計刪除，並改用尼龍材質搭配反光效果的Adidas Yeezy Boost 700 MNVN「Orange」，根據相關情報指出，將會採取地區限定發售，並且僅會在2／28登陸上海、巴黎、洛杉磯三地，而鞋款定價則為美金220元（台幣6,600元）。

在 Instagram 查看這則貼文 YEEZYSEASON（@yeezyseason2）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 6 日 下午 12:06 張貼

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