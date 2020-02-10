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最美香水化為永生花禮盒！快來10/10花園快閃店尋寶

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▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

▲加價680元即可幫你包裝成精美永生花禮盒。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

10/10就像是一座城市裡的花園，在這裡能找 尋到各種你意想不到的香氣，以及讓生活更為美好的情境，2月品牌把真正地花園搬進來了，讓迷人的植物花朵恣意地在這個空間裡，創造出令人耳目一新的驚喜。

10/10 APOTHECARY首次與花藝空間 A.Flower合作，在 10/10 打造 一座花園，在這個空間裡有無限可能、天馬行空的創意發生。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

▲於現場拍照並公開分享至社群網站，即可獲得永生葉材書籤小卡。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

▲10/10 Garden 快閃公益花店於限定日開跑。

此次大安旗艦店 POP UP展覽 ，以「Dream Garden」的想法為靈感打造，店內特別佈置了兩棵樹，在春分的枝枒會綻放綠意，懸吊藝術裝飾的葉材會隨時間而變化。同時展出全新的水晶花藝創作,希望透過花藝與水晶的能量療癒人心，將希望注入生活。

店內的10/10 APOTHECARY 情人節限量系列，也訴說甜蜜生活香氣，詮釋屬於愛情的各種面貌。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

DIPTYQUE 花樣巴黎香氛蠟燭，70g，1,300元、190g，2,400元。

氤氳間升騰而起的動人芬芳，顯得清新而美好，彷彿萬千玫瑰花瓣漸次開放，廣藿香也慢慢浮出水面。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

GROWN ALCHEMIST 護唇膏禮盒組，12ml*2，880元。

情人節限量禮盒組將經典黑色護唇膏換上愛的代表色-紅色，內含西瓜萃取、香草、乳木 果油、維他命B、維生素E，可使嘴唇柔軟光澤，還可當做指緣修護膏。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

BYREDO 無標題淡香精，100ml，7,000元。

純白的盒內有著一 組 BYREDO 自創字體，為這款香氛的命名提供了無盡的可能性，數不盡 的創作方式，讓你寫下屬於自己的嗅覺體驗。

▲▼絕美花盒這裡買！10/10花園快閃店開跑 。（圖／品牌提供）

CULTI MILANO 愛的贈禮擴香，500ml，4,200元。

將愛情的香氣注入其中，令人無時無刻體驗 屬於家、屬於愛情的甜美生活。

關鍵字：

快閃, 花園, 情人節, 禮物, 獻禮, 包裝
fashion.net

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