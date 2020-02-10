fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡／《她們》三角戀姐妹紅毯較勁　瑟夏羅南腰間怪裙襬毀一切

> >

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

▲《她們》姐妹奧斯卡紅毯較勁。（圖／美聯社，以下同）

記者王則絲／外電報導

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早揭幕，電影《她們》（Little Women）揪心三角戀要角難得到齊，提摩西・夏勒梅（Timothee Chalamet）帥氣登場，連小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）都忍不住上前摸兩把，而今次提摩西又將選擇劇中飾演姐姐的瑟夏・羅南（Saoirse Ronan）還是妹妹佛蘿倫絲・普伊（Florence Pugh）呢？

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

▲提摩西・夏勒梅充滿魅力，連瑪格羅比都忍不住上前摸兩把。

改編自世界名著的《她們》（Little Women）入圍第92屆奧斯卡最佳影片、最佳女主角、最佳女配角等多項大獎，其中在劇中飾演喬的瑟夏・羅南與飾演艾美的佛蘿倫絲・普伊都以華麗禮服盛裝出席。

佛蘿倫絲・普伊身穿來自Louis Vuitton的藍綠色細肩緞面禮服，與紅毯形成強烈對比，相當搶眼，大露背與蛋糕裙襬設計讓佛蘿倫絲一脫俏皮形象，展現成熟女人味，胸前更是小露性感不過頭，鞋款呼應恰到好處，氣勢萬分，獲得眾多好評。

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

而瑟夏・羅南則是穿著來自Gucci 的拼接感禮服，上身深V幾乎衩到肚臍，性感爆棚，但是鏡頭往下，腰間的短裙襬層次裝飾卻破壞了整體的連貫感，密集的壓褶更讓短裙襬澎到不行，從側面看就相當明顯，顯得有些多餘，淡藍色花紋拖地長裙雖成功襯托瑟夏・羅南的獨特氣質，但那片裝飾裙襬似乎吸引了更多目光，可說是畫蛇添足，相當可惜。

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

電影《她們》劇中情感最糾結的姐妹倆，近期常一同出現各大頒獎典禮，同樣美貌驚人，而今日的紅毯穿搭似乎已分出高下，如果你是電影中的羅里（提摩西・夏勒梅飾），這次將選擇誰呢？

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奧斯卡, 奧斯卡92, Oscar, 奧斯卡紅毯, 瑟夏羅南, 佛蘿倫絲普伊, 她們, 小婦人.Little Women
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍 5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 2020年美容SPA推薦！千元享受貴婦級　從小臉到身心舒壓通通找得到 被渣男分手要求「花妳身上的錢全還來」　毒話分析：一個人心窮就沒救了 「迪士尼櫻花季」情人節浪漫登場！與奇奇蒂蒂、小鹿班比一起甜蜜野餐去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面