奧斯卡／《她們》三角戀姐妹紅毯較勁　瑟夏羅南腰間怪裙襬毀一切

▲《她們》姐妹奧斯卡紅毯較勁。（圖／美聯社，以下同）



記者王則絲／外電報導

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早揭幕，電影《她們》（Little Women）揪心三角戀要角難得到齊，提摩西・夏勒梅（Timothee Chalamet）帥氣登場，連小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）都忍不住上前摸兩把，而今次提摩西又將選擇劇中飾演姐姐的瑟夏・羅南（Saoirse Ronan）還是妹妹佛蘿倫絲・普伊（Florence Pugh）呢？

▲提摩西・夏勒梅充滿魅力，連瑪格羅比都忍不住上前摸兩把。



改編自世界名著的《她們》（Little Women）入圍第92屆奧斯卡最佳影片、最佳女主角、最佳女配角等多項大獎，其中在劇中飾演喬的瑟夏・羅南與飾演艾美的佛蘿倫絲・普伊都以華麗禮服盛裝出席。

佛蘿倫絲・普伊身穿來自Louis Vuitton的藍綠色細肩緞面禮服，與紅毯形成強烈對比，相當搶眼，大露背與蛋糕裙襬設計讓佛蘿倫絲一脫俏皮形象，展現成熟女人味，胸前更是小露性感不過頭，鞋款呼應恰到好處，氣勢萬分，獲得眾多好評。

而瑟夏・羅南則是穿著來自Gucci 的拼接感禮服，上身深V幾乎衩到肚臍，性感爆棚，但是鏡頭往下，腰間的短裙襬層次裝飾卻破壞了整體的連貫感，密集的壓褶更讓短裙襬澎到不行，從側面看就相當明顯，顯得有些多餘，淡藍色花紋拖地長裙雖成功襯托瑟夏・羅南的獨特氣質，但那片裝飾裙襬似乎吸引了更多目光，可說是畫蛇添足，相當可惜。

電影《她們》劇中情感最糾結的姐妹倆，近期常一同出現各大頒獎典禮，同樣美貌驚人，而今日的紅毯穿搭似乎已分出高下，如果你是電影中的羅里（提摩西・夏勒梅飾），這次將選擇誰呢？

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