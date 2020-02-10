奧斯卡／史嘉蕾喬韓森「銀線纏胸」搶影后　小丑未婚妻透視蕾絲全場最辣

▲史嘉蕾喬韓森與未婚夫科林喬斯特步上92屆奥斯卡紅毯，距離《婚姻故事》影后之路只剩最後一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今（10日）一早登場，因《婚姻故事》入圍最佳女主角的史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson）此次換上Oscar de la Renta銀色鏤空戰袍來勢洶洶，與此形成鮮明對比的就屬魯妮瑪拉（Rooney Mara）的黑色蕾絲禮服，超狂挖空設計被外媒譽為「紅毯最美人選」。

▲史嘉蕾喬韓森特別染金髮，搭配Oscar de la Renta銀色禮服迎戰，整體造型相當亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

史嘉蕾喬韓森第二次獲得奧斯卡提名駕輕就熟，憑藉《婚姻故事》入圍最佳女主角的她一路呼聲頗高，史嘉蕾喬韓森更是特地換掉以往深沉髮色，改用金髮迎戰，搭配Oscar de la Renta銀色禮服當做戰袍，整體造型順勢明亮許多。特別是平口剪裁彰顯她纖細鎖骨，而流蘇般銀線層層包裹在胸前，走動之餘富有垂墜感，也讓史嘉蕾喬韓森的胸下部位若隱若現，搭配下方絲綢材質裙身做收尾，一柔一剛的設計相當有趣。

▲享有影帝超高呼聲的《小丑》瓦昆菲尼克斯攜未婚妻魯妮瑪拉步上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

《小丑》在本屆奧斯卡入圍11項大獎，為主角瓦昆菲尼克斯影帝之路增添話題，瓦昆菲尼克斯也攜未婚妻魯妮瑪拉也一同步上紅毯，魯妮瑪拉選擇Alexander McQueen黑色鏤空禮服，上半身大面積的蕾絲質地遊走於優雅與性感之間，而裙身則採用層層堆疊的羽毛效果彰顯豐盈感。此外，魯妮瑪拉也運用個人獨特的哥特式陰暗氣質受到外媒大讚「紅毯最美人選之一」、「與瓦昆菲尼克斯再配不過」，在今晚奧斯卡女星普遍保守的穿著之下，順利殺出一條血路。

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