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奧斯卡／娜塔莉波曼斗篷發聲明　繡未入圍女導演名字以示支持　

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▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲娜塔莉波曼於斗篷左側邊緣繡上女性導演名字，向她們致敬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

紅毯上的穿搭也能成為發聲的管道！奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）今穿Dior高級訂製服登上奧斯卡紅毯，精緻的金繡麥穗圖案透紗禮服外罩黑色斗篷，她特別指出斗篷左側邊緣繡上多位女導演的名字，回應本屆奧斯卡最佳導演入圍名單沒有女性。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲娜塔莉波曼穿Dior高級訂製服亮相，服裝展現她對奧斯卡未提名女性導演的不認同。（圖／達志影像／美聯社）

娜塔莉波曼2018年就曾為奧斯卡最佳導演獎項未提名女性而發聲，連續第二年該獎項又沒有女性被提名，她索性在出席奧斯卡頒獎典禮的戰袍上，繡上王子逸、改編自經典名著《小婦人》的新片《她們》的導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）等女性導演名字，表達對她們的支持。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布麗拉森穿CELINE珠繡斗篷式禮服，正反面都美翻。（圖／達志影像／美聯社）

同樣具奧斯卡影后身分的「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson），也以斗篷式晚裝出席盛會，綴滿閃亮珠飾的華美設計出自CELINE，深V露美胸與開岔秀美腿的剪裁，盡顯她勤於鍛鍊的成果，被網友讚爆。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘妮洛普克魯茲穿香奈兒前短後長剪裁的禮服，很俏麗。（圖／達志影像／美聯社）

而黑禮服是紅毯上最經典不敗的選擇，西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）穿香奈兒（CHANEL）前短後常的黑禮服亮相，胸前點綴白色山茶花、腰際繫上珍珠鍊，相當俏麗；而角逐影后寶座的莎莉賽隆（Charlize Theron），有別於日前出席其他影展的大膽選色，今出席奧斯卡反而以黑色Dior禮服出場，不過俐落的剪裁仍彰顯她的無敵氣場，自信就是美。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲穿著剪裁俐落黑色Dior禮服的莎莉賽隆，展現強大氣場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：

奧斯卡, Oscar, 莎莉賽隆, 娜塔莉波曼, 布麗拉森, 潘妮洛普克魯茲, Dior, Celine, Chanel
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