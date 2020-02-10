奧斯卡／布萊德彼特「稍顯老態」照樣摘金　李奧納多油頭帥回顏值高峰

▲布萊德彼特奪下奧斯卡最佳男配角，也是他生涯首次奧斯卡演技獎項。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）自六年前以《自由之心》製作人身份拿下首座小金人，便再無演技相關獎項，直到此次呼聲頗高的《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）精湛表現，終於成功抱走奧斯卡最佳男配角，稍早他穿著簡約西裝搭配黑色領結步上紅毯，仔細看稍顯老態不過仍是帥氣。

▲布萊德彼特梳起帥氣油頭，比起過往稍顯老態。（圖／達志影像／美聯社）

布萊德彼特出演《從前，有個好萊塢》成功摘下第92屆奧斯卡最佳男配角，也是他演繹生涯史上首次奧斯卡演技獎，他梳起旁分油頭比起過往顯老許多，不過加以簡約黑西裝俐落裁剪相當率性，整體運用黑色絨布質地打造，在領口處選擇淺色彰顯對比度，最後用黑色領結點綴，輕輕鬆鬆打造熟男帥度。

▲角逐最佳男主角的李奧納多狄卡皮歐穿著David Yurman黑色西裝，恭喜布萊德彼特獲獎 。（圖／達志影像／美聯社）

與布萊德彼特一同演出《從前，有個好萊塢》的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）這回角逐最佳男主角獎，身穿David Yurman黑色西裝，與布萊德彼特服裝有異曲同工之妙，皆在領口運用淺色對比打造豐富度，不同之處在於李奧納多的尖領更為氣勢。李奧納多狄卡皮歐更一改長髮形象，以俐落短油頭彰顯紳士氣場，腳踩Christian Louboutin皮鞋，直接重返年輕時的顏值高峰。

▲Adam Driver穿著BURBERRY 訂製黑色修身燕尾服亮相，憑藉《婚姻故事》搶影帝。（圖／達志影像／美聯社）

同樣呼聲頗高憑藉《婚姻故事》入圍最佳男主角的Adam Driver（亞當崔佛），穿著BURBERRY創意總監Riccardo Tisci所設計的訂製黑色羊毛英式修身燕尾服、白色棉質披肩襯衫，與黑色蝴蝶結和漆皮德比鞋亮相。此外，運用細緻的排扣點綴，在男星普遍安全牌的穿著下順勢脫穎而出，也為影帝爭霸增添話題。

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