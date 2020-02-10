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奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病

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▲奧斯卡 薩琪畢茲、茱莉亞巴特斯。（圖／美聯）

▲《小丑》中飾演鄰居媽媽的薩琪畢茲。（圖／美聯社，以下同）

記者王則絲／外電報導

在第92屆奧斯卡頒獎典禮上眾星雲集，許多電影中的亮眼配角也成為紅毯上的焦點，像是呼聲極高的《小丑》中飾演美女鄰居的薩琪畢茲（Zazie Beetz），頂著一顆招牌爆炸頭配上大器珠寶亮相；而飾演《從前，有個好萊塢》的小童星茱莉亞巴特斯（Julia Butters）則穿上了粉色紗裙公主裝，可愛度爆表，卻被網友點出「童星通病」。

▲奧斯卡 薩琪畢茲、茱莉亞巴特斯。（圖／美聯）

薩琪畢茲除了在《小丑》（Joker）中飾演鄰居單親媽媽蘇菲，以迷人的笑容擄獲男主角的心，先前也曾經出演過《死侍2》擔任多米諾一角，凹凸有致的身材讓性感形象深植人心。

今次出席第92屆奧斯卡頒獎典禮，穿上了來自Thom Browne的平口黑色緊身亮片裝，纖腰令人稱羨，鋸齒剪裁若隱若現，低調保守不失女人味，並以十分大器的寶格麗項鍊點綴，時尚滿分，招牌爆炸頭也讓她在會場中顯得特別搶眼。

而在《從前，有個好萊塢》中意外吸睛的11歲小童星茱莉亞巴特斯，已因參與電影大獲好評走過諸多紅毯，亮麗外型每每出場都自帶仙氣，可說是紅毯常勝軍。今出席奧斯卡紅毯也不負眾望，以粉色系為主的公主裝扮出場，雖然嬌小的身形讓禮服略顯寬大，但是可愛氣質完全掩藏不住，駕馭得非常好。

▲奧斯卡 薩琪畢茲、茱莉亞巴特斯。（圖／美聯）

▲奧斯卡 薩琪畢茲、茱莉亞巴特斯。（圖／美聯）

五官姣好的茱莉亞巴特斯，小小年紀就已有迷倒眾生的美貌，此次出席奧斯卡頒獎典禮卻被網友們點評一項「童星通病」，認為：「妝太濃。」、「她還太年輕不需要化妝！」但也有人反駁：「還好，已經不算濃了。」、「重大場合化點妝有何不可？」、「笑起來一樣天真無邪，太可愛了！」照樣吸粉無數。

▲奧斯卡 薩琪畢茲、茱莉亞巴特斯。（圖／美聯）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

奧斯卡, 奧斯卡92, Oscar, 奧斯卡紅毯, 小丑, 薩琪畢茲, 茱莉亞巴特斯
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