奧斯卡／莎莉賽隆沒拿影后不哭　戴1.5億元Tiffany項鍊稱霸紅毯

▲莎莉賽隆穿Dior禮服搭配Tiffany 2020秋季高級珠寶系列鑽石項鍊亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

本屆奧斯卡頒獎典禮紅毯上，幾乎是白鑽的天下，女星們不選花俏的設計，清一色都戴幾何線條的白鑽珠寶，紅毯資優生莎莉賽隆（Charlize Theron）穿Dior黑禮服搭配Tiffany & Co. 2020秋季高級珠寶系列的鑽石項鍊登場，共鑲嵌165顆鑽石、當中主石是逾21克拉馬眼形切割D、IF等級美鑽，身價自然不凡，飆破台幣1億5000萬元，讓她稱霸紅毯。

▲莎莉賽隆所戴的Tiffany項鍊鑲嵌主石逾21克拉馬眼形切割D、IF等級Tiffany美鑽，價值超過1億5000萬元。（圖／Tiffany提供）

擔任頒獎人的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）也選擇Tiffany，戴上價值超過6000萬元、鑲嵌76克拉鑽石的Clara項鍊，璀璨無比，讓攝影鏡頭即使遠遠捕捉她登上台階的模樣，這條花費2年時間打造的項鍊，依然搶眼。

▲蓋兒加朵上樓時吸引與會者搶拍，她戴Tiffany Clara項鍊相當搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋兒加朵所戴的Tiffany Clara項鍊鑲嵌總重逾76克拉美鑽，價值逾6000萬元。（圖／Tiffany提供）

鑽石的確是女人的好朋友，無論老或少戴起來都能展現獨特韻味，新生代女星凱特琳德弗（Kaitlyn Dever）佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石項鍊與點綴紅寶石的鑽石耳環，呼應她的紅禮服；「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）則因身上的CELINE珠繡斗篷禮服已夠閃了，只搭配寶格麗（BVLGARI）Diva鑽石耳環與Serpenti手環就夠出色了。

▲新生代女星凱特琳德弗佩戴海瑞溫斯頓鑽石項鍊與點綴紅寶石的鑽石耳環。（圖／達志影像／美聯社）

▲布麗拉森以CELINE禮服搭配寶格麗Diva系列鑽石耳環與Serpenti手環、戒指登紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

全場唯一發揮珠寶穿戴創意的是開雲集團老闆娘、女星莎瑪海耶克（Salma Hayek），她將集團中法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）約12,300,000元的Paris Vu Du 26系列月桂葉形問號項鍊作為髮飾佩戴。

▲莎瑪海耶克將Boucheron Paris Vu Du 26系列月桂葉形問號項鍊作為髮飾，約12,300,000元。（圖／達志影像／美聯社、Boucheron）

而男星們普遍在腕錶或袖扣上花心思，唯24歲男星提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）選穿看起來休閒的Prada飛行夾克褲裝，並在胸前別上卡地亞（Cartier）1955年的古董珍藏系列紅寶石胸針增添亮點，顛覆奧斯卡男星穿正裝的傳統。

▲提摩西夏勒梅於胸前別上卡地亞1955年的古董珍藏系列紅寶石胸針增添亮點。（圖／達志影像／美聯社）