「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

▲片中直白描述人性與身處低階社會的無奈。（圖／CATCHPLAY，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

橫掃國際獎項無數的南韓電影「寄生上流」，在今（2/10）第92屆奧斯卡更一次拿下最佳國際電影、最佳影片、最佳原創劇本與最佳導演獎四大獎項。電影描述無業遊民的一家四口，如何利用機會擠身上流家庭安身立命。劇中幾句經典台詞，挑戰著人性和尊嚴，引發大家深思共鳴。

「有錢所以善良。有錢的話，我也會很善良。」

片中有錢人生活無虞，對員工從不虧待，反之窮人家自己都活不下去了，誰會有心力在意身邊的人過得慘不慘。

「錢就是熨斗，把一切都燙平了。」

他們窮怕了，深知沒有錢萬萬不能的道理，認為有錢就能脫離貧窮生活，是步入成功的雲梯。為了脫離貧窮，他們盡了一切手段。

「半夜只要開燈，蟑螂就會全部躲起來。」

主角一家四口居住在地下室，劇中隱喻著它們就像攀附在城市中的寄生蟲，平常四處攀爬流竄，但只要一場大雨就會讓他們狼狽不堪。

「我不想抱著它，是它一直跟著我。」

身為貧窮或許是原罪，片中他們篤信這顆石頭能招來財富，盲目追逐究竟是幸運還是不幸？

「人不該有計畫，因為人生永遠不會照著計畫進行。」

計畫永遠趕不上變化，不管你編織多少未來，每天都有些不一樣的改變，衝擊著再平常不過的生活。很多事情都是被一步步向前推，你根本無力抵抗。

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