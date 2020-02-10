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奧斯卡／「小丑女」瑪格羅比霸氣紅唇、露西波頓「珍珠髮線」美翻紅毯

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▲奧斯卡／瑪格羅比霸氣紅唇美翻紅毯。（圖／美聯社）

▲本次奧斯卡紅毯上霸氣紅唇妝紛紛回歸，瑪格羅比、露西波頓等女星都是完美示範。（圖／美聯社，以下同）
記者張毓容／台北報導

眾所矚目的第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早盛大登場，而向來就是眾家女星比美廝殺戰場的紅毯，也是一窺接下來流行趨勢的前哨戰。綜觀本次紅毯妝容，近一年來被粉裸色優雅妝感大肆取代的霸氣紅唇又回來了，像是「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）、賈奈爾夢內（Janelle Monae）、「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）等都畫上搶眼紅唇助陣紅毯造型，露西波頓（Lucy Boynton）更利用超特別的「珍珠髮線」小心機，搶盡鋒頭，美翻全場。

紅唇妝可說是紅毯妝容的基本配備，就算搭配簡單乾淨的妝容都能吸引目光，每次典禮上都能看到不少女星畫上紅唇展現氣勢，可最近幾次國外重要頒獎典禮上，紅唇消失了一陣，歐美女星們多以優雅的玫瑰粉色、裸色唇亮相。但這次奧斯卡紅毯上，紅唇又再度復出了！

▲奧斯卡／瑪格羅比霸氣紅唇美翻紅毯。（圖／美聯社）

常被譽為紅毯資優生的「小丑女」瑪格羅比今日以一襲優雅又性感的深V剪裁CHANEL古董禮服現身，全臉妝容只用清爽的棕色系眼妝襯托霧面紅唇，搭配優雅的光澤感波浪髮，高貴優雅又很大器。

▲奧斯卡／瑪格羅比霸氣紅唇美翻紅毯。（圖／美聯社）

賈奈爾夢內為了搭配滿佈銀色亮片的Ralph Lauren禮服，以超濃密睫毛和全框眼線搭配帶橘色調的亮麗紅唇，更顯得俐落有神。

▲奧斯卡／瑪格羅比霸氣紅唇美翻紅毯。（圖／美聯社）

與雷米馬克（Rami Malek）一同踏上本次奧斯卡紅毯，身穿CHANEL澎袖禮服的露西波頓，白皙透亮的肌膚加上束狀濃密睫毛和大紅唇，妝髮和服裝完美搭配出60年代復古感，尤其是超特別的「珍珠髮線」裝飾更是吸睛，就像是《大亨小傳》裡走出來的名媛千金。

▲奧斯卡／瑪格羅比霸氣紅唇美翻紅毯。（圖／美聯社）

維密超模莉莉奧爾德里奇和「胖艾美」瑞貝爾威爾森也都以性感紅唇作為妝容重點。莉莉奧爾德里奇以輕透底妝、俐落眉毛和乾淨眼妝搭配柔霧感紅唇，再把頭髮往後梳齊，可說是完美紅唇妝代表；而瑞貝爾威爾森也讓其他部位妝感降低，凸顯飽滿紅唇，一頭浪漫大波浪長髮以別緻的金色髮飾別於耳後，更有韻味。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

奧斯卡, 奧斯卡92, Oscar, 紅毯, 女星, 妝容, 髮型, 髮飾, 紅唇, 小丑女, 瑪格羅比, 露西波頓, 賈奈爾夢內, 胖艾美, 瑞貝爾威爾森
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