奧斯卡／「小丑女」瑪格羅比霸氣紅唇、露西波頓「珍珠髮線」美翻紅毯

▲本次奧斯卡紅毯上霸氣紅唇妝紛紛回歸，瑪格羅比、露西波頓等女星都是完美示範。（圖／美聯社，以下同）



記者張毓容／台北報導

眾所矚目的第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（10日）早盛大登場，而向來就是眾家女星比美廝殺戰場的紅毯，也是一窺接下來流行趨勢的前哨戰。綜觀本次紅毯妝容，近一年來被粉裸色優雅妝感大肆取代的霸氣紅唇又回來了，像是「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）、賈奈爾夢內（Janelle Monae）、「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）等都畫上搶眼紅唇助陣紅毯造型，露西波頓（Lucy Boynton）更利用超特別的「珍珠髮線」小心機，搶盡鋒頭，美翻全場。

紅唇妝可說是紅毯妝容的基本配備，就算搭配簡單乾淨的妝容都能吸引目光，每次典禮上都能看到不少女星畫上紅唇展現氣勢，可最近幾次國外重要頒獎典禮上，紅唇消失了一陣，歐美女星們多以優雅的玫瑰粉色、裸色唇亮相。但這次奧斯卡紅毯上，紅唇又再度復出了！

常被譽為紅毯資優生的「小丑女」瑪格羅比今日以一襲優雅又性感的深V剪裁CHANEL古董禮服現身，全臉妝容只用清爽的棕色系眼妝襯托霧面紅唇，搭配優雅的光澤感波浪髮，高貴優雅又很大器。

賈奈爾夢內為了搭配滿佈銀色亮片的Ralph Lauren禮服，以超濃密睫毛和全框眼線搭配帶橘色調的亮麗紅唇，更顯得俐落有神。

與雷米馬克（Rami Malek）一同踏上本次奧斯卡紅毯，身穿CHANEL澎袖禮服的露西波頓，白皙透亮的肌膚加上束狀濃密睫毛和大紅唇，妝髮和服裝完美搭配出60年代復古感，尤其是超特別的「珍珠髮線」裝飾更是吸睛，就像是《大亨小傳》裡走出來的名媛千金。

維密超模莉莉奧爾德里奇和「胖艾美」瑞貝爾威爾森也都以性感紅唇作為妝容重點。莉莉奧爾德里奇以輕透底妝、俐落眉毛和乾淨眼妝搭配柔霧感紅唇，再把頭髮往後梳齊，可說是完美紅唇妝代表；而瑞貝爾威爾森也讓其他部位妝感降低，凸顯飽滿紅唇，一頭浪漫大波浪長髮以別緻的金色髮飾別於耳後，更有韻味。

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