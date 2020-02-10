奧斯卡／女星「頭髮收乾淨」拚仙氣　前髮各有巧妙修臉型

▲瑟夏羅南（Saoirse Ronan）薰衣草色眼影搭配鬆柔收髮，仙氣飄飄。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

記者曾怡嘉 / 外電報導

第92屆奧斯卡紅毯女星比大氣優雅，紛紛不約而同以乾淨的「收髮」上陣，每個人都獨具巧思。放眼各大典禮中，最不會出錯的就是收髮，這種髮型能使輪廓變得立體清晰，更能把焦點成功轉移在精緻五官，更不怕突來的大風，拍出措手不及的醜照。



莎莉賽隆（Charlize Theron）紅毯妝髮獲得一致好評，安全大氣。將頭髮3:7大旁分的收髮，搭配輕盈煙燻眼和裸唇，展現女王氣場。





史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）特地染了金髮和鏤空銀色禮服相襯，將頭髮收起卻巧妙留下側邊髮絲，不只優雅仙氣，讓整體造型更為豐富。

佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）無疑一站出來就是紅毯焦點，醒目的一身藍綠讓人難以轉移目光，為了襯托複雜蛋糕裙襬，特意選擇極簡髮型，將頭髮通通往後梳，露出額頭，完美拉長臉型，同時展現成熟女人味。





瑟夏羅南（Saoirse Ronan）的妝髮可說是成功營造優雅二字，頭髮上的髮夾和耳環不僅相呼應，垂落在額頭的長瀏海，不只減齡，更成功修飾她偏長的臉型。

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