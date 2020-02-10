fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡／女星「頭髮收乾淨」拚仙氣　前髮各有巧妙修臉型

> >

▲▼奧斯卡／女星「頭髮收乾淨」拚仙氣　 。（圖／達志影像/美聯社）

▲瑟夏羅南（Saoirse Ronan）薰衣草色眼影搭配鬆柔收髮，仙氣飄飄。（圖／達志影像／美聯社，以下同）

記者曾怡嘉 / 外電報導

第92屆奧斯卡紅毯女星比大氣優雅，紛紛不約而同以乾淨的「收髮」上陣，每個人都獨具巧思。放眼各大典禮中，最不會出錯的就是收髮，這種髮型能使輪廓變得立體清晰，更能把焦點成功轉移在精緻五官，更不怕突來的大風，拍出措手不及的醜照。
 

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／達志影像／美聯社）

莎莉賽隆（Charlize Theron）紅毯妝髮獲得一致好評，安全大氣。將頭髮3:7大旁分的收髮，搭配輕盈煙燻眼和裸唇，展現女王氣場。


▲▼奧斯卡／女星「頭髮收乾淨」拚仙氣　 。（圖／美聯社/達志影像）

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）特地染了金髮和鏤空銀色禮服相襯，將頭髮收起卻巧妙留下側邊髮絲，不只優雅仙氣，讓整體造型更為豐富。

▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）無疑一站出來就是紅毯焦點，醒目的一身藍綠讓人難以轉移目光，為了襯托複雜蛋糕裙襬，特意選擇極簡髮型，將頭髮通通往後梳，露出額頭，完美拉長臉型，同時展現成熟女人味。


▲奧斯卡紅毯 小婦人姐妹。（圖／美聯）

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）的妝髮可說是成功營造優雅二字，頭髮上的髮夾和耳環不僅相呼應，垂落在額頭的長瀏海，不只減齡，更成功修飾她偏長的臉型。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！ 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奧斯卡, 92屆, 史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johansson, 瑟夏羅南, Saoirse Ronan, 紅毯髮型
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

奧斯卡／史嘉蕾喬韓森「銀線纏胸」搶影后　小丑未婚妻透視蕾絲全場最辣

奧斯卡／史嘉蕾喬韓森「銀線纏胸」搶影后　小丑未婚妻透視蕾絲全場最辣

5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛 Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 3種「職場小人」快遠離　別浪費光陰在他們身上 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」 用樂高拼出「真的大樓」！丹麥打卡新地標　在這裡上班也太幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面