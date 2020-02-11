荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

編輯／JJ 圖／翻攝自《小時代》、《閨蜜》劇照

「七年之癢」通常用來形容一對夫妻的婚姻來到第七年，將會對婚後生活開始感到乏味而發生種種危機，也是一個轉捩點，若是能平安撐過便能牽手一輩子。但是你知道「友情」也有七年之癢嗎？荷蘭研究組織發現，人們每隔七年就會失去半數的親密好友，留下來的感情則會更加堅固，一起白頭偕老！

荷蘭科學研究組織對1007位友誼長存了超過25年的閨蜜們進行調查，在收集資料、分析後發現，大約有56％的人表示，在跟好友認識後的6～8年內，會與對方發生不同程度的爭吵，重則關係破裂，輕則可能導致越趨疏遠，若是雙方一直都沒有放軟姿態，想要和好的動機不大，最終就會從此登出彼此的人生。

但是當友情跨過了「七年之癢」的考驗，就表示懂得如何面對彼此之間的問題，也找到了屬於彼此的和解方式，往後不管遇到什麼災難性的決裂，相信也都有辦法摻著彼此走出，成為一輩子的閨蜜。

不過如果身邊的某些朋友漸漸遠去，也不用太過於難過，不管是用什麼樣的方式離開，他們也不過是完成了在你人生中的任務，也許未來有一天還能再接上線，就算沒有也不用執著，一切都是緣分。

所以面對身邊現有的朋友，以及每個人生階段遇見的新朋友，都要更加珍惜，若有認識超過七年的好閨蜜，更是不能輕易放手！

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