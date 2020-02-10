奧斯卡／《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

▲《寄生上流》全員到齊，在紅毯上擺出俏皮pose超high。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓名導奉俊昊執導的《寄生上流》橫掃本屆奧斯卡，連奪最佳影片、國際電影、原創劇本、最佳導演等4項大獎，是首次有外語片榮獲奧斯卡最佳影片，創影史紀錄。主要演員精心打扮，全員到齊，與奉俊昊一同分享榮耀，當中女星趙汝貞以優雅穿搭吸睛，被外媒選為紅毯最美女星之一。

▲女星趙汝貞（右二）的優雅裝扮被外媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

由名導奉俊昊領軍的《寄生上流》演員們，從一踏上奧斯卡紅毯就high翻，不但玩合體自拍，也頻頻比出各種俏皮姿勢拍照，興奮之情溢於言表，連穿平口米色搭黑裙禮服、典雅鑽石項鍊的趙汝貞也拋下偶包，跟著玩起來。

▲朴素丹（左）與李姃垠在奧斯卡典禮中玩自拍。（圖／達志影像／美聯社）

《寄生上流》另一「嬌點」是穿桃紅露肩禮服的朴素丹，她搭配蝴蝶結造型手環流露甜美年輕氣息，但這件蛋糕裙禮服不容易駕馭，稍不留神很可能擠出小肚肚，不過朴素丹毫不在意，在奧斯卡典禮內與同劇的演員李姃垠大玩自拍，活潑性格表露無遺。

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▲《寄生上流》導演奉俊昊（右）奪得大獎，開心不已。（圖／達志影像／美聯社）