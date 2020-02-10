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《寄生上流》朴素丹卸下「基婷」光環美翻！私服FENDI包上身超會搭

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▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲92屆奧斯卡頒獎典禮最大贏家落在南韓電影《寄生上流》 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

第92屆奧斯卡頒獎典禮落下帷幕，南韓神片《寄生上流》一次狂掃最佳國際電影、最佳影片、最佳原創劇本與最佳導演獎四大獎項，連帶劇中演員也一夕爆紅，飾演基婷的女星朴素丹褪去電影中樸素打扮，以粉紅荷葉邊裙完美亮相紅毯。

▲▼奧斯卡寄生上流劇組 。（圖／路透社）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲朴素丹穿著香奈兒桃紅色平口裙步上紅毯，卸下電影中基婷平民樸素形象。（圖／路透／達志影像／美聯社）

南韓電影《寄生上流》在本次92屆奧斯卡頒獎典禮一次抱回四項大獎，奠定難以打破的高水準，劇中主要演員宋康昊、李善均、趙汝貞、崔宇植等紛紛步上紅毯。其中最年輕的女星朴素丹，一改劇中基婷的樸素形象，綁起氣質包頭，換上香奈兒桃紅色平口修身長裙，露出白皙鎖骨，視線向下移動，多層次的荷葉邊設計打造宛如蛋糕裙一般的夢幻感，在此次奧斯卡普遍黑白色的女星裝扮下，順勢脫穎而出。

▲奧斯卡。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲8日朴素丹從首爾仁川機場前往洛杉磯奧斯卡頒獎典禮，私服穿著也備受好評，FENDI Baguette包NT$100,000 。（圖／品牌提供）

時隔兩日，朴素丹從首爾仁川機場前往洛杉磯奧斯卡頒獎典禮，穿著私服的她相當隨性，以灰色大衣搭配寬鬆牛仔褲，肩背FENDI 經典Baguette包款，滿版FF logo 彰顯時尚度，朴素丹全身包緊緊唯獨露出精緻臉蛋，不論私服或是紅毯造型都相當吸睛。

★圖片為版權照片，由路透、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

看更多►►《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

►「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

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關鍵字：

奧斯卡, 寄生上流, 朴素丹, 香奈兒, CHANEL, So Dam Park
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