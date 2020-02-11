再也不怕底妝、唇彩沾到口罩！日本超熱賣4款防脫妝必備小物

▲習慣化妝的女生最怕戴口罩時底妝、唇妝全都沾到口罩上。（圖／翻攝IG＠sangk__k、＠r.rimvely）

記者張毓容／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，時至今日，幾乎人人口罩不離身，對於習慣化妝的女生來說，最麻煩的就是怕口罩一戴，底妝、唇妝全都沾到口罩上，但又不想因此素顏見人。其實只要備妥可幫助長效持妝又不會對肌膚造成負擔的定妝法寶，在防疫期間也能隨意穿脫口罩不怕脫妝，輕鬆當個「口罩美人」！

▲高絲蔻絲媚影 粉保濕定粧噴霧，80ml，NT$360。（圖／品牌提供，以下同）



去年一上市就在日本狂銷60萬瓶以上的高絲粉保濕定粧噴霧，定妝效果不僅備受日本女生肯定，在Dcard、PTT上也有大篇好評推薦。添加定妝護膜成分，具有防潑水效果，強力防水防汗防油，能確實降低油光及脫妝等問題發生，只要一瓶輕輕噴上，即能維持整日美麗妝效。

▲防脫妝粉撲，2入，NT$120。



上妝時最怕底妝不服貼，一出油臉上瞬間變成中東油田。這款日本防脫妝粉撲，上妝順手以外，超強吸油力能讓底妝服服貼貼，不用擔心底妝沾到口罩上。

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▲素肌紀念日 裸肌蜜粉餅，微甜奶茶香，NT$540。



皮膚科醫生建議，長時間戴口罩時使用粉狀彩妝比黏著性強的霜狀或液狀較好，而「保養型蜜粉餅」正適合臉部被口罩悶住的時期。素肌紀念日裸肌蜜粉餅添加透明珍珠、維他命C與膠原蛋白，在白天可當定妝蜜粉減少皮脂出油脫妝，夜晚睡前在護膚後使用，可降低保養品的黏膩感且提亮膚色無負擔。

▲ROSYROSA 霧面光感持色雨衣唇蜜，NT$399。



除了底妝會被口罩摩擦的困擾外，許多人也因怕唇妝會沾染在口罩上而不敢塗唇彩。這款來自日本的持色雨衣唇蜜擁有強力防水薄膜可維持唇彩不掉色，無色素無香料，且添加保濕植物果油，同時防止唇部乾裂卻不黏膩，無論是長時間戴口罩或是用餐飲食，都不用煩惱破壞唇妝。

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