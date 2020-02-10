世界最美「紙雕便條紙」出現奇美博物館　台灣限定文具迷快收藏！

▲OMOSHIROI BLOCK奇美博物館系列，台灣獨賣。（圖／奇美博物館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

前幾年憑藉「內藏」清水寺、淺草雷門立體設計一炮而紅的，被網友暱稱為「世界最美便條紙」的OMOSHIROI BLOCK，近期與台南奇美博物館合作，推出台灣限定系列便條紙，隨著一張張被使用的便條紙，以「森林中的博物館」為主題的立體奇美博物館也慢慢浮現，文具迷還不開搶！

日本對於文具商品的創意熱誠源源不絕，以立體方式慢慢呈現出光景的「紙雕便條紙」，數年前便在網站上爆紅，一推出隨即便日本當地文具控瘋狂搶購，連官網都整個當機，當時也成為眾多文具控與觀光客的夢幻逸品。

近期該設計公司TRIAD與奇美合作，針對這款OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙，推出「奇美博物館」造型，其為該公司首度跨出日本，與亞洲其他國家聯名合作，也是台灣獨家限定商品，就連日本境內也買不到。

奇美博物館表示，紙雕便條紙以「森林中的博物館」為主題，呼應該館位於台南都會公園的意象，當一張張便箋撕下後，就會看見綠色漸層的博物館從無到有慢慢出現，直到一座充滿雅氣的博物館隱身於綠意盎然的森林之中，不但建築本體的立柱、圓頂唯妙唯肖，兩旁樹林的綠葉更是精巧，搭配紙張顏色濃淡分布，充滿層次與立體感。

此外，便箋中還隱藏了4種不同的紙雕圖案，包括奇美博物館戶外地標「阿波羅噴泉」、建築圓頂上方的「榮耀天使」、奇美重要典藏「沉思者」，以及奇美創辦人許文龍先生拉奏小提琴的剪影，即日起於奇美博物館禮品店及官方eShop販售，售價2,980元。