紐約時裝周／茱莉安摩爾現身Tory Burch秀場　Jason Wu「蘭花」裝美出新高度

▲茱莉安摩爾出席TORY BURCH 2020紐約秋冬時裝秀會場。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／外電報導

雖受到全球武漢肺炎疫情影響，TORY BURCH 紐約2020 秋冬時裝秀仍準時上陣，場內依然不乏褶褶星光，包括影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、女星劉玉玲以及日本時尚雙胞胎AMIAYA鈴木姊妹。而華裔設計師品牌Jason Wu 本季則是以「蘭花」為主題，用錯綜複雜展現精湛設計與工藝。

TORY BURCH本季與紐約藝術家Francesca DiMattio 展開合作，不僅在秀場上擺放了11件由Francesca DiMattio製作的雕塑作品，更邀請她打造了此次服裝上的印花設計。

一開場由俄羅斯超模Natalia Vodianova打頭陣，第一套滿版花卉宮廷套裝搭配過膝長靴，就顯得氣勢磅礴，Francesca DiMattio將本季印花注入了土耳其、英國和法國歷史瓷器文物的色彩和圖騰，大膽、誇張的風格挑戰傳統女性的規範。

TORY BURCH 2020秋冬系列除了充滿印花圖騰的服裝，更蘊含了大量的靴款，即使是花X花的搭配，仍然不顯突兀，展現復古時髦。在服裝中可以看到不少藍白瓷器圖騰，靈感來自於荷蘭藍瓷重鎮代爾夫特（Delft），也巧妙呼應設計師Tory Burch對於東方瓷器的喜愛。

鏡頭轉到美國前總統夫人蜜雪兒獨鍾的華裔設計師品牌Jason Wu，在今年的紐約秋冬時裝周秀場上，Jason Wu吳季剛說道他想為紐約帶來一個美妙的瞬間，外媒盛讚：「任務完成！」

Jason Wu 本季靈感來自20世紀初奧地利表現主義畫家艾貢席勒（Egon Schiele），以彎曲線條與情色意象作品著名，並且邀請了藝術家 Jessica Underwood，將艾貢席勒的彎曲線條風格融入「蘭花」圖案元素中，同時展現狂放與優美。

▲Jason Wu 紐約2020秋冬時裝秀。（圖／翻攝自WWD，以下同）



由彎曲輪廓、繁複皺褶所構成的花卉漩渦造型晚禮服，呼應了蘭花的意象，蜿蜒難辨的線條卻營造出屬於女性的滑順與柔美。另外，其他服裝的細節也相當值得一提，像是佈滿水鑽的唯美透視裝與浮誇羽毛晚禮服，都美得令人震懾。

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