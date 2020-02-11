Dappei／跟日雜學「Boyish Style」　最火西外搭五分帽，帶著書卷氣息更迷人

雜誌內的模特不會擺出過於形象的姿態或銳利的眼神，整體營造出舒適又自然的氛圍，讓人看了很放鬆，想著：「啊～我也想像她這樣生活著」，比起教人穿搭更像在傳遞一種生活態度，一起和 Dappei 來從雜誌裡學穿搭吧！

Look 1

西裝外套總是讓人聯想到正式感，能著用細格紋襯衫帶出一點美式鄉村氣息和同色系的長裙來柔和西裝的嚴肅與制式感。除了穿著好看，也要兼顧舒適度，因此套上一雙柔軟又好踩的小白鞋再合適不過了，也能戴上五分割帽強調率性自然的氛圍。

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Look 2

在學院風的穿搭法中，常見於一件圓領的針織毛衣中內搭白色有領襯衫來詮釋書卷氣息，但其實我們能藉由不同單品的搭配和注意小細節來混搭出不一樣的感受。將襯衫於下擺和袖口露出能增添視覺上的層次感，藍黃格紋排扣裙、孔雀綠老帽、尼龍布手提包則讓人有耳目一新的感覺。

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Look 3

若世界上只剩下卡其褲應該也不會太苦惱吧！利用素 TEE 和條紋襯衫的搭配，就相當有型又好看，腰帶的點綴能達到收斂腰部的視覺效果，也能成為上下身的分割線，豐富整體的色系，金屬細框眼鏡帶出一點法式知性，收尾時可選用娃娃鞋帶出些許的甜美感。

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Look 4

假日拿著一台 Polaroid 寶麗萊悠閒的亂晃，將吸引目光的畫面捕捉而下，讓人重新感受到日常的美好。灰色帽 TEE 較重的休閒感就交由西裝外套來平衡，選用比帽 TEE 更為深一度的灰色，能讓身形相對顯瘦，搭配一條磚紅色西裝褲跳脫平穩的色系，滲入活潑的氣息，白色襯衫與樂福鞋傳遞學院風。

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Look 5

從前襯衫式洋裙予人過於休閒或是無法強調腰線等缺點，但在以舒適為主的穿搭態度中，可是受到大大的歡迎！基本套上一件即能出門，除了能繫上皮帶或是領巾來作為點綴，也能疊加長褲穿出層次感，軍綠立馬讓整體穿搭顯得更為獨特。或著試著將鈕釦全開作為外套，變化出更多的穿搭可能性。

封面來源：FUDGE

Dappei 結語：

翻閱雜誌其實不難發現某些單品重複率特別高，如條紋衣、牛仔外套、西裝外套、老帽、襯衫等基本款式，趕緊利用衣櫃現有的單品混搭出不一樣的感受吧！比起追尋流行，讓自己感到舒適自在反而更為重要呢！

文字編輯：Ladybird

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