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Dappei／師大夜市6間必逛店！CP價格，掃貨一晚就塞爆衣櫃

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

師大夜市的服飾價格親民，是許多小資女孩跟學生的首選，很適合在下班下課後和姊妹逛，但常常走馬看花逛了老半天沒有買到滿意的衣服，最後空手而歸敗興回家，搭編現在就替女孩們整理出 6 間必逛店，讓你不再走馬看花漫無目的買衣服！

▎AACHIC

第一間要介紹給女孩們是這間極簡高質感的 AACHIC ，常逛師大夜市的人對他們家應該不陌生！這家的衣服走一個溫柔氣質的風格，有一字領、短版毛衣、露肩上衣等等帶有一點女人味的服飾，不管是出門約會或見朋友都很適合，AACHIC 也很用心的經營 IG 排版，米白的色調看了非常舒服，重點是實體店面價格合理！不會跟網路上的價格差太多。

▎HELLO ULA ULA

老闆親自前往韓國，每個月固定直飛韓國採貨，冬天必備的長版外套、印花長裙在他們店裡幾乎都找得到，尤其是印花洋裝款式很多，有基本款的碎花也有設計比較特別的剪裁，簡直像走進弘大的小店。也常在臉書用影片的方式介紹商品，讓女孩們可以透過影片看洋裝整體垂墜度跟穿起來的風格。

▲師大 。（圖／DAPPEI提供）

圖片來源

▎ZEDD

這家真的買到剁手也甘願，從士林發跡的 ZEDD 近期也到師大開店了，走進店裡不僅可以在寬敞明亮的環境慢慢挑選衣服，還有試衣間可供試穿，很多套衣服都是店員先幫忙配好的，如果不知道怎麼搭配可以直接整套購入，對於有選擇性障礙的女孩們是一大福音呢！衣服跟褲子單價都不高加上店裡有很多帽子跟包包可以一起選購，搭編真的私心推薦這家。

▎CORBAN

第四家 CORBAN 門市據點超多家，只要是服飾商圈幾乎都有 CORBAN ，很多人被他們家精緻的剪裁與簡約設計圈粉，一買就成老主顧，店內也有很多真皮的商品，像是後背包、手拿包、穆勒鞋等等。整體的風格相較前面三家來講比較有個性，有興趣的女孩不妨到他們家的官網逛逛。

▲師大 。（圖／DAPPEI提供）

圖片來源

Color Rock

Color Rock 是一間特色古著店，喜歡古著風的你千萬不要錯過這家店，在裡面可以挖到很多不對稱的剪裁襯衫跟洋裝、也有不少蕾絲襯衫或是拼接款式，衣服顏色鮮明，想穿跳色撞色的穿搭不妨趁著近期螢光色流行來逛逛

▎Kouzou

最後一間要介紹的是 Kouzou ，集結所有俏皮元素的單品都可以在他們家買到，像是鮮豔的格紋襯衫、日系的洋裝、滿版的復古上衣等，而且顏色非常多可以挑選，也有不少搞怪的飾品配件且價位又相當親民。

Dappei 結語：

師大夜市的平價服飾或是小吃相較士林夜市更多樣化，相信大家都可以在這邊找到屬於自己的風格，太多店好逛所以每次都逛到 10 點多還捨不得回家，正在看文章的你有沒有相同經驗呢？

文字編輯：Diphylleia

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 師大夜市
fashion.net

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