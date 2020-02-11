燙髮後要抹油、染後要用溫水洗　燙染髮N個小知識

▲染燙後若疏忽養護，看起來只會更糟。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

農曆年前後，正是轉換新髮型、髮色的旺季，但許多人轉換了全新造型，卻忽略後續的養護，使得髮質狀況不佳，即便換了造型，整個人依舊黯淡無光。被譽為髮品界香奈兒稱號的荷那法蕊，針對秀髮困擾，整理出三大染燙後的居家養護攻略。

▲5SENS微金女神菁萃油，100ml，2,500元。

困擾1

燙後髮質好乾枯

燙髮過程，秀髮會歷經燙髮藥水與高溫的軟化塑形，而這樣的程序，會造成髮絲水分流失、受損，變得乾枯甚至分岔。因此，燙後護理建議選擇具有強化養潤、解救乾荒髮絲功效的油保養產品，為髮絲集中補水開光。

▲OKARA雲母聚光髮浴，200ml，1,380元、OKARA雲母聚光修護膜，150ml，1,200元。

困擾2

染完沒多久就跑色

維繫染後髮絲好氣色，除了染後一個月內減少使用具有高度清潔力的洗髮用品、以溫水清洗等小訣竅外，在清潔、修護髮絲時，選擇擁有加強護色、校色功效的專業髮用保養，幫助穩定髮絲中的色素粒子、校正枯黃。

▲ASTERA紫苑草舒緩凝露（免沖），75ml，1,980元。

困擾3

染燙完頭皮不適

染燙藥劑會間接接觸到頭皮，加重髮膚、髮絲負擔，建議染燙髮前1-2天內盡量避免清潔髮膚，讓頭皮的天然油脂作為自然保護膜，染燙後則選用質地清爽、具有舒緩功效之產品如舒緩精華、凝露，加強染燙後頭皮的保濕修護及舒緩。

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