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保養超有感！最新9款專櫃精華液推薦　解鎖Q彈好肌膚

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2020年許多專櫃品牌新推出了抗老精華液，想做好提早抗老，精華液絕對是保養步驟中不可缺少的一環，以下將來推薦9款好用又有感的單品。

臉部線條鬆弛、下垂，不再是年長女性才會有的煩腦，隨著低頭族的比例越高，現代女性往往不到30歲，臉部輪廓已開始慢慢下垂、鬆垮，甚至出現惱人紋路。想做好提早抗老，保養步驟可不能缺少精華液，下文將來推薦近期新推出的專櫃抗老精華液：

ALBION新一代賦活彈力緊容精華，40ml／NT$3,300

ALBION發現臉部線條下垂、凹陷，與皮膚筋膜習習相關，想要擁有令人稱羡的緊緻完美輪廓，必需增加筋膜緊緻度與彈力，才能創造持久立體、充滿完美線條與彈力飽滿的樣貌。因此，新一代賦活彈力緊容精華訴求給予肌膚足夠的保濕度，並賦予肌膚彈潤，維持彈性和緊實。

使用方式用雙手以包覆臉頰的方式，手勢向上塗抹，精華液會隨著手部弧度附著於肌膚表面，形成強力薄膜，維持緊緻後的位置。

su:m37蘭花完美無瑕超導精萃，50ml／NT$6,280

韓國su:m37為了解決老化問題，發現到「蘭花」這種植物的旺盛生命力，能夠在貧瘠環境中用最大力量生存，她的生命力能讓肌膚獲得能量。經過多年研發，成功推出全新的「Fleur蘭花完美精萃系列」。

主打明星商品蘭花完美能量精萃，簡稱為「青春小紅瓶」，安瓶精華質地濃潤但不黏膩，擦上臉後很快就會被肌膚吸收，使用後能感受到肌膚變得細緻，摸得到健康彈力，因應肌膚出現老化症狀、或是膚況越來越差的煩惱。此系列在韓國推出後，獲得使用者接近完美的一致好評。

香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃，50ml／NT$6,920

香奈兒研究團隊精選黑薄荷，於法國德龍省採永續農法精心栽種而成，此植株具備適應多樣環境的驚人能量，抗壓性極高，利用獨家技術製造出黑薄荷 PFA 複合物，為肌膚組成完整防護，搭配玻尿酸與植萃甘油雙重功效，提供肌膚飽水清新，達到緊緻肌膚、加倍平滑、有效拉提效果。

使用前，先花幾分鐘按摩臉部，為接下來的保養程序做好準備。以雙手指腹交替進行撫紋能量按摩。先由下顎開始，再往顴骨、太陽穴，最後至前顎。於臉部另一側重複同樣步驟。

嬌蘭 蘭鑽黃金夜間精華液，30ml／NT$19,900

嬌蘭研究中心指出，肌膚隨著年齡而逐漸下降衰老，若是熬夜或睡眠品質不佳，也容易使肌膚變得暗沉、膚色不均。趴睡時，枕頭對臉部造成額外壓力，亦可能會產生不同的肌膚紋路。睡眠所引起的肌膚問題，都成為肌膚老化的徵兆。

因此蘭鑽黃金夜間精華液訴求在夜間發揮抗老功效，採用嬌蘭前所未有的精華水乳配方，由直徑極小的微滴製成，配方觸感極為舒適，可加速肌膚的吸收，迅速滲入肌底。搭配注氧引流超導黃金儀，作為夜間呵護程序的核心支柱，可沿著淋巴系統的方向，進行調理按摩，提升臉部肌膚循環，讓隔天醒來後臉部更加緊緻透亮。

雪花秀 臻雪煥采琉金活膚精萃，40ml／NT$23,800

雪花秀2020年推出全新的頂級抗老新品「臻雪煥采琉金活膚系列」：內含活膚精萃和活膚霜。歷經18道以上的萃取工法，以3大頂級珍稀原料：靈芝、人蔘和金剛赤松，訴求長期使用下能使肌膚緊緻豐潤、柔嫩亮采。如絲綢般柔順的質地，以柑橘、松木及薰衣草舒心療癒的草本香氣，融合珍貴乳香精油成分，讓護膚儀式倍感療癒，心情更平穩沉靜。

瓶身設計上，雪花秀攜手法國設計師一同演繹韓國傳統美學與現代奢華工藝，細緻的金色髮絲紋金屬瓶身設計及黑色瓶蓋上飾以金色雪花秀Logo與梅花圖騰，閃耀奢華光澤，同時呈現奢華極上工藝美學。

POLA B.A極光黑耀精華液，NT$26,000

日本保養品牌 POLA提出全新腦科學肌膚保養角度，滿懷「好奇心」肌膚能與腦部引發相乘效果，將「好奇心」轉變為美麗的機制，獨創出全新B.A極光黑耀精華液。一眼驚艷的黑色神秘瓶身有如一艘宇宙飛船，從正上方觀看容器、瓶身上描繪以斐波那契數列為發想的圖樣，就像銀河的漩渦擴張延伸，瞬間湧出「無限的好奇心」。側面瓶身形狀以懸鍊線自然曲線構成黃金比例，打造如建築物般的美感，讓保養品視角展現出全新意境。

按壓式的設計，每一次擠出來的精華液量正用於全臉，質地濃郁滋潤，能給予肌膚足夠的保濕和滋養，修護因老化、乾燥造成的粗糙、皺紋。

資生堂 激彈密晶球抗皺精萃，30ml／NT$2,800

年輕時一點都不起眼的小皺紋隨著年齡增加變得更加明顯，肌膚的彈性也隨之下降，資生堂針對肌膚進行內澎外彈的肌膚保養，提升肌膚自我修復的能力，從內部修護彈性才是解決根本之道。推出的激彈密晶球抗皺精萃，內含人蔘萃取精華、孩兒茶萃取精華、茶樹及柚子萃取精華等成分，幫助肌膚長時間保濕，賦予肌膚彈性及活力。

黛珂 AQ晶鑽光速精萃，50m／NT$7,700

黛珂著眼於伴隨年齡增加而產生雙頰以及臉部線條等肌膚困擾，推出了配合AQ共通美容成分的抗老精華「AQ晶鑽光速精萃」。著眼於喚醒肌膚美麗的心靈狀態，以能提高肌感度的根本成分禾雀花淬取液，以及富含礦物質、胺基酸，於融雪的四週內完成採集及淬取的白樺水。

以曇花優美的香氣療癒心靈，曇花的一生中僅僅於夏夜中盛開一晚後隨即凋零，因此又有月下美人的神祕稱號，以此作為AQ的香氛基底，加上散發甜美香氣的忍冬草，低調淡雅的木質調甜香，舒緩全日肌膚與心靈緊繃狀態。

肌膚之鑰 抗皺逆齡菁萃，20ml／NT$9,100

肌膚之鑰全新的抗皺逆齡菁萃，取經醫美科技，訴求一瓶有效改善細紋、法令紋困擾，恢復肌膚彈性撫平並有效改善肌膚細部紋理。

靈感源自四大尖端美容醫學，透過日常保養，達到回復肌膚彈性，並延緩肌膚老化，富含高效維他命A、光采明亮複合物EX、玫瑰萃取物等多重成分，幫助調理肌膚紋理，強化肌膚保水能量以預防肌膚粗糙，並潤澤肌膚、提升光采，讓肌膚更富有彈性，改善肌膚老化狀況。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, marieclaire, 保養, 精華液
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