《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件

現年37歲的玄彬，一直都給人一種安全感，不是太有侵略性的帥，溫暖散發出療鬱的氣質，整體讓人有一種好男友好老公的感覺，透過劇情或是角色，更傳達出一種象徵性的陽剛氣質，讓人愛不釋手。

男性穿著正裝，一直是不會出錯的選擇，這次在戲中玄彬也沒有放過展現魅力的機會，而翻看過去玄彬的正裝史，不管是怎樣的款式，復古、新潮或是Smart Casual對他來說一點都不是問題。

雅逸正統三件式

三件式正裝是傳統的規矩，搭上裝飾性強或是跳色的領帶，完全展現出男人的無限帥氣。

長大衣凸顯身材

高挑的身型用長大衣來裝飾，大長腿限定的魅力，在冬季中就是最好的造型指標。

排扣文青俊帥感

用眼鏡提升的文青氣質，排扣流露出細節的用心，內搭高領毛衣是不會出錯的選擇，實在高明。

Smart Casual玩創意

不需要太過正式的場合，Smart Casual更展現了玩性，素色T-shirt是最好的搭配單品一點都沒錯，手錶更是氣質升等的最佳選擇。

正式紅毯超霸氣

高挺的肩膀，天鵝絨箭領，別出心裁卻又不會太過搶焦，簡單後梳的油頭，搭配大氣的領結，完全就是紅毯的最佳穿搭。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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