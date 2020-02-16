盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

洗手液和洗手乳是十分重要的日常必備清潔品，以下將來推薦多款外觀文青有質感、香氣也十分令人著迷的手部清潔產品，在防疫抗菌同時，也能享受潔手保養時光。

日常想要選離病菌，勤洗手絕對是不二法門，好的洗手乳在清潔雙手的同時還能滋潤肌膚，有些還富含清新香氣、帶來紓壓感受，以下將來推薦多款帶有迷人氣味的洗手產品，且在顏值上都還非常高，放在洗手台上瞬間氛圍都變高級，讓每次洗手的時光都超療癒！

歐舒丹

乳油木薰衣草潔手沐浴液式皂、乳油木馬鞭草潔手沐浴液式皂300ml，NT$880／500ml，NT$1,280／補充包500ml，NT$1,080

乳油木柑橘潔手沐浴液式皂、乳油木迷迭香潔手沐浴液式皂300ml，NT$880（限量）

乳油木保濕潔手沐浴乳300ml，NT$880／500ml，NT$1,280／補充包500ml，NT$1,080

全新升級的「乳油木潔手沐浴液式皂」純天然植物皂基，不含棕櫚油，採用100%回收塑膠製瓶身，除經典人氣款乳油木薰衣草和馬鞭草潔手沐浴液式皂推出不同容量包裝外，更推出限量乳油木柑橘和迷迭香香調，感受全然南法風情。

乳油木薰衣草潔手液蘊含普羅旺斯薰衣草精華油及乳油木精萃，縈繞在淡雅的薰衣草迷人花香之中，使身心靈達到全然放鬆。乳油木馬鞭草則是帶有清新活力的馬鞭草香氣。

限量兩個香氣乳油木柑橘和乳油木迷迭香，欠者柑橘花香調前調帶有血橙及馬鞭草香氣，揉合天竺葵、茉莉花甜美氣息，洗後肌膚細緻柔滑不乾澀，並散發新鮮香甜柑橘香；後者揉合迷迭香、尤加利、薄荷香調，使用後留下絲滑柔嫩膚觸，並縈繞在迷迭香清新舒爽香氣之中，倍感愉悅。

除了經典品項全新升級外，還推出了全新品項「乳油木保濕潔手沐浴乳」，溫和滋潤的乳液質地，蘊含5%乳油木果油及乳油木精萃，使用後肌膚保濕柔潤不乾澀，有效舒緩乾燥緊繃不適感；細緻綿密泡沫能溫和潔淨手部，呈現絲緞般的光澤柔嫩膚觸，舉手投足間更散發宜人淡雅的乳油木香氣。

The Body Shop

西洋梨洗手乳275ml，NT$420

天然茶樹淨膚洗手乳275ml，NT$520

乳油木果修護洗手乳275ml，NT$420

The Body Shop也有一系列的手部潔淨護理產品，有7種不同香氣和訴求的選擇，包含西洋梨、英皇玫瑰嫩膚、乳油木果修護、天然茶樹淨膚、巴爾幹SPA杜松果、粉紅葡萄柚和大溪地SPA香蘭等。

其中的西洋梨洗手乳是期間限定品，也是莫莉最喜歡的一款，無皂基配方，蘊含義大利西洋梨萃取、天然蜜糖，細緻綿密的泡沫，能溫和潔淨同時柔潤雙手肌膚，適用於各種肌膚。洗後雙手柔嫩不乾澀，散發清甜的西洋梨果香。

另外也特別推薦The Body Shop 最經典的茶樹，蘊含肯亞天然茶樹精油及甘油，能深層淨化手部肌膚；以及訴求滋潤的乳油木果，蘊含乳油木果精華油、天然蜜糖及甘油等滋養美肌成份，讓洗後雙手柔嫩不乾澀，散發核果清香。

茶籽堂

馬栗樹水潤洗手露330mL，NT$420／補充包1L，NT$1,080

茶籽堂的「馬栗樹水潤洗手露」，以苦茶苷的去油潔淨特性，輔以苦茶油、小麥胚芽油富含維他命E，具有滋潤效果。馬栗樹萃取液能夠柔軟、清潔肌膚。

添加岩蘭草精油、甜橙精油、薰衣草精油，能夠在清洗雙手的同時，藉由香氣達到放鬆安撫，在思緒煩亂時，能在清水流過雙手的當下，潔淨雙手並換得舒適滋潤的體驗。

Aesop

Aesop 賦活芳香手部清潔露500ml，NT$1,200

Aesop 尊尚芳香手部清潔露500ml，NT$1,200

Aesop共有兩款手部清潔產品：

賦活芳香手部清潔露

溫和配方蘊含橙柑橘、迷迭香及薰衣草精油，有效潔淨雙手而不洗走所需的水份。低泡沫透明凝露狀的質地，洗後的膚質感受十分清爽潔淨，帶有柑橘、樹木、草本清香的香氛。

尊尚芳香手部清潔露

幽香獨特的配方蘊含草本植物萃取物及經精細研磨的浮石，帶微粒的透明凝露質地，能有效潔膚和去角質。結合樹木清香、土壤氣息和煙燻風味的香氛，潔淨雙手之餘帶來柔滑清爽的感覺。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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