一年到底有幾個時裝週？3個小常識解析　帶你離時尚更進一步

當你說著每季的流行趨勢時，你是否了解其背後的緣由呢？那些每年都會舉辦，在固定時間、地點的時裝秀又有什麼不同呢？快跟上編的三大總整解析，輕鬆瞭解時尚界的週期吧！

春夏&秋冬時裝

首先就先讓我們從大家所熟知、一年兩次的春夏與秋冬時裝週開始說起吧！分別於每年2-3月、9-10月舉行的春夏與秋冬系列，正是俗稱的「四大國際時裝周」，而這四大則分別是擁有許多新生設計師的商業城市—紐約、偏重前衛風的先鋒領者—倫敦、世界著名的精湛傳統工藝—米蘭、和云集各大奢華精品地—巴黎。

設計師們皆擁有六個月的時間準備及發表下一季的流行趨勢，包括服裝、配飾、妝髮，而通常在時裝週過後的六個月便能在店裡購買到當季最新的商品（如於去年九、十月於春夏時裝秀上發布的新品，在今年春夏季節就可以在店裡買到 ）。

但近年來某些品牌拋棄了這一概的定律，推崇“即看即買”，像是Burberry、Tommy Hilfiger、Max Mara等都陸續跟上這波走向，而顧名思義的，消費者無需等上近半年的時間，便可立即在秀後短時間內、甚至隔日就能於官網和門市買到熱騰騰的新品，對業績的成長確實提升，但相對的，仍然有不少品牌認爲這項作法減少了消費者對商品的等待期望值，之間包含的無法預測也是拒絕採用的原因。

早春（度假系列）& 早秋

然而在“即看即買”效應崛起之前，為了填補春夏與秋冬時裝週間的空白期，於每年5-6月發布的早春系列、和12-1月發布的早秋系列正式誕生了，而最早啟發這項模式的正是大家心中的經典時尚人物—Coco Chanel。西元1920年時，Coco Chanel為了讓那些在冬日裡去熱帶島嶼度假的巴黎貴婦們能帶上新衣裳去旅遊，特別推出早春系列服裝，此舉不僅填補了等待空窗期，也成功地帶來額外的商機，因此早春系列又稱作早春度假系列（又稱Resort或者Cruise系列）。

和先前提及的四大國際時裝周相比，除了服裝上的設計因民航的普及，越來越多貴婦們選擇出國度假，而為了因應氣候的變化，服裝款式上相較實穿許多。

而最大的不同就是早春及早秋系列並沒有固定的發表城市，通常皆以設計師當季的靈感來源，抑或和品牌歷史故事有關聯性的，像是老佛爺Karl Lagerfeld下的Chanel早春大秀，至今已遍及凡爾賽、杜拜、首爾、洛杉磯、德國等城市。

但也不是所有品牌皆選擇舉辦秀場，而是以Look Book的方式呈現設計作品。

春夏 & 秋冬高級訂製

最後要介紹的是時尚設計中的夢幻奢華逸品—高級訂製服，誕生於19世紀中葉的高級時裝定製（Haute Couture），一直以來都是極高標準的象徵，除了符合資格需要是巴黎高級訂製服工會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）的一員，還必須在巴黎設有工坊、15名以上的工坊專業人士、每季發表數量至少35 套，且每半年皆會重審一次，所以說能成為正式名單中的一員無疑是最高榮耀，而幾個大家耳熟能詳、受到認可的品牌只有Chanel、Christian Dior、Givenchy、Jean Paul Gaultier...等不到15個的稀少數。

最後再透過 Chanel 2019/20春夏高訂系列的幕後影片，一窺其精緻美學和精湛的工藝吧！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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