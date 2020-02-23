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吳慷仁：「面對憂鬱就是跟它相處，接受自己是孤獨的人」

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Netflix 原創影集《彼岸之嫁》，找來吳慷仁詮釋名喚「二郎」的神，與被迫冥婚的女子麗蘭（黃姵嘉飾演）穿梭陰陽界歷險。他笑說自己離英雄很遠，凡人心，勞碌命。但最近他的道行似乎提升了點，開始懂得獨處讀自己，專心地，一個人，踏上完整自己的旅程。

這次 Netflix 拍攝《彼岸之嫁》，兩個馬來西亞導演加上整個專業的團隊，是非常快樂的經驗。我一直覺得《彼岸之嫁》是很東方的社會價值觀，但套入很多動畫，突破以往東方邏輯的想像，加上不同以往的拍攝觀點和技巧，蠻特別的。它不是深刻到要讓你痛哭流涕的作品，希望能娛樂大家，有歡笑有劇情有動畫有俊男美女，除了我以外啦，那時候比較胖一點。

熟悉的「聖恩CP」最對味 

這是我第一次飾演神，名字剛好叫二郎（但不是三隻眼睛那個二郎神）。很多神會有一些法力啊什麼，我都沒有，在裡面就是被打而已。本來我就要去冒險，剛好碰到麗蘭，就成為一起辦案的夥伴，有一點情愫，不多。

原先，我不知道兩位導演給二郎怎樣的樣貌跟想像，因為可能性太廣了，跟導演的討論多半是在這個方面。譬如說導演一個人拍三集，前三集的二郎跟後三集的二郎有蠻大的差別，但又不能瞬間換一個態度去表演，還是希望從脈絡當中，看出這個人在嘻笑之中如何因為事件轉變。一部戲裡面總是會有角色的成長，你會看到麗蘭有她的角色功課要去完成，二郎相對也有。

姵嘉的直覺跟表演都很誠實，因為熟悉所以很讓人放心。對對手演員來講，那種放心感是知道我做的事情你明白，而不是一種莫名的懷疑，有時候你會懷疑對手為什麼要這麼做？或是他這個表演好嗎？在導演還沒有說不好的時候，有時演員跟演員之間的感受會非常直接且誠實，甚至連鏡頭都察覺不到。

影帝求崩壞

跨國合作就是一個工作經驗，每個地方的氣味不同，雖然人家說演員要演什麼像什麼，但有時對演員來說很困難的挑戰是融入那個氛圍。我希望如果有機會再去馬來西亞、香港或哪裡演戲都好，我要怎樣讓別人覺得我跟那個地方氣味相同？在台灣演一個台灣人很正常，人家不會懷疑你不是，但要你去演一個日本人，語言就是很大的考驗，再加上表演節奏，甚至是專注，這太難了。

飾演的東西多了，人家也看多了，其實會有一個習慣性跟想像，我自己都覺得膩的話，也不用期待別人對你有太多不同想法。除非劇本非常好，劇本先行，走在前面保護著演員，但如果不是，或你想再幫這個角色加分、更讓人看見你不一樣的一面的時候，對我來說準備時間就變得非常重要。如何改變自己，比如說外型變胖變瘦變白變黑，總是希望下一部戲做不一樣的嘗試。演員的表演生命不曉得能多長，在能看到的有限機會裡，是不是可以再更極致一點，可以的話。

我想試試看不同的表演模式，趁現在還有點力氣。先預告我下一個階段會很帥，因為角色需要，是我認為的那種帥，不是普羅大眾的帥。通常新聞標題會寫崩壞、瓦解，我想得到崩壞這兩個字。三個月後，嚇死你們。

自我反省久一點

我覺得現在蠻好的，單身，然後有很多自我反省，因為有很多時間跟自己獨處。原先不會想去理解自己，會覺得反正這就是我，有時候到一個點就停住了，因為你知道沒辦法改變，無解，就不繼續尋求答案。但現在我會去尋找為什麼會這樣？甚至多跟年輕人聊，聽聽別人的意見，不管是對方的記憶或回饋，那是以往比較少有的。以前會很直覺地去感受對方在想什麼，甚至很相信那份直覺、相信自己的眼睛，顯然這不代表全部。

談感情最終還是要回到自己。你喜歡不喜歡，跟你能不能夠繼續，還有繼續是為了什麼，除了淺顯易懂的愛和不愛以外，跟自己有很大的關係。多了解自己會有幫助。以前可能還沒反省完就到下一段感情了，然後又不斷循環，其實沒有對自己有太多反省，直到一段結束又開始反省。我只是希望讓這個反省的時間可以更長一點吧。

我的2019有憂鬱的時候，但就是面對它，接受那些難過的情緒。我沒有化解，就跟它相處。獨處，接受自己是孤獨的人。但這不代表你要繼續下去，也不代表孤獨是一種否定。現在心裡的負擔來自於自我期許。可是那種期許是紮實的，不再只是亂槍打鳥，而是紮紮實實一件一件事情做好以後，希望對我所做的事情有更多的喜愛。本來就愛，可是要做完之後還愛著它、還對這件事感到欣慰、覺得真棒。以往都是別人覺得好棒，我一直覺得還好。可是，對我來說，我應該要覺得很棒才對。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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吳慷仁，「接受自己是孤獨的人，但這不代表孤獨是一種否定。」

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 吳慷仁, 彼岸之嫁
fashion.net

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