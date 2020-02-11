安格斯12星座一周運勢2/10-2/16　天秤火速脫單、雙魚當心漏財

牡羊 3.21~4.20

比悲傷更悲傷的寒冬裡，本週羊座人際運勢逆勢上昇，有機會在職場上接觸到各式不同的人物，拓展自己生活圈，同時增加了不少同好麻吉，參與活動的意願相當高，在人氣上比之前來得旺盛許多。感情上羊座表面上看起來變化不大，但是內心中的起伏不小，會重新評估兩個之間的關係。單身者進展性不高，可能需要更耐心等待。

金牛 4.21~5.20

金牛座運勢緩慢爬升，想要考試或是進修的你，近期將出現一波最佳時機，可以好好的考慮。事實上牛座一直都很熱衷於學習，今年則是對於新的環境或是新的學習主題十分熱衷，積極的行動，通常可以有很好的成果。感情的緣份相當好，有許多互動的機會，也許是經過朋友而認識而出現意料外的進展。

雙子 5.21~6.20

因為被賦予高度期許，本周雙子有許多壓力在肩上，工作上有機會委以重任，但是此時的你缺乏信心，工作成就感也沒有想像中大，反而比較希望能藉著工作進修或是學習。單身者感情運不弱，有人見人愛的本事。但是個性太過度油滑總容易讓萌芽的感情無疾而終。與情人感情與日俱增，雖然平淡卻很幸福。

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹本週運勢還不錯，特別在工作上來自長輩及夥伴們的督促，將一改以往被動的個性，會依著自己的想法與感覺行動，對自己的信心增加了不少。遇到困難時不妨找朋友商量，大家將會為你帶來有效的建議。感情上機會終於來到你身邊囉！有可能從朋友變成戀人，期待戀情的你不妨多多注意身邊適合的對象。

獅子 7.22~8.22

這週的獅子職場上容易感受到腹背受敵的壓力，可能一時無法改善某些狀況，使得一向開朗的你也有一點悶，無法大展拳腳。人際運不強，容易在某些事上顯得固執，需要更多的溝通與協調。愛情有機會開出紅盤，單身獅子可能有意外的邂逅，不妨積極的尋找戀情，成功的機會相當高。有對象者兩人偶有爭執，關係時好時壞，進展不算順利。

處女 8.23~9.22

本週處女座在金星的助攻下走入意氣風發的時期，不管做什麼都無往不利，如果能有快速的行動力，想要不成功都很難，也會讓你越來越有信心。只是與情人之間還需要多花些心神磨合，好好的溝通才能讓兩個人互相了解，如果一直鬧彆扭對於兩個人的感情是很有殺傷力的，需要尋找新的溝通模式。

天秤 9.23~10.22

本週秤座有許多參加團體活動的機會，讓你在冷冷寒冬中也能擁有多采多姿的交際生活，但同時也佔去了你不少私人放空的時間，隱形的疲累感正默默累積中！愛情運勢相當好，單身者機會大幅上昇，甚至不需要太久的時間就能快速進展，是值得把握的時期。有對象者有不少事情可以兩個人一起去做，讓愛情關係更加緊密。

天蠍 10.23~11.22

本週蠍座走入運勢火力全開的時期，雖然偶爾在工作顯得有點不夠細心，但對所有的事情都會全力以赴，想做的事情絕不遲疑，所以成果會非常顯著。另外，這週貴人運相當好，在貴人助力下能逢凶化吉，險險的避過災難。戀愛運勢有好有壞，但是此時愛情卻不是你的主要方向，所以真正有所進展的可能性不大。

射手 11.23~12.21

射手座本週運勢仍走在起起伏伏之中，工作方面外來的壓力非常大，所有的事情都擠在同一個時期發生，讓你有點手忙腳亂，需要好好安排自己的時間，但其實這也是難得的機會，可以好好訓練自己更有效率的控管時間。愛情上的進展也明顯的遭受到阻礙，不論有沒有對象，此時的戀情都呈現對恃或是冷淡的狀況。

摩羯 12.22~1.19

摩羯本週走入人際運抬升的時期，適合參加朋友們的聚會，而與老朋友見面是摩羯最開心、開運的事情之一，能遇到好事情。愛情運勢還不錯，除了因為人氣旺容易吸引到他人的注意外，此時的你對於愛情也充滿了期待，只要好好把握機會就很容易與人結緣。而已經有戀情的摩羯們，愛情容易因為環境出現小爭執，注意溝通。

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座運勢有點起伏，特別是工作上雖然任務繁重，但機會與好運似乎被環境阻擋住了，讓原本可以進行的事務變得拖拖拉拉，無法進展。其實凡事只要全力以赴就好，越是擔心就越是不順遂。單身者愛情狀況不甚理想，機會總是看得到摸不到。有情人者偶爾會出現冷戰的狀況，不要太意氣用事。

雙魚 2.19~3.20

魚座本週運勢有好有壞，工作運表現平平，雖然心不在焉但好在也不會出現紕漏。荷包緊縮不適合投資，漏財的狀況可能遠超過以往。預算要計劃清楚，要是莫名其妙的把錢花掉，那日後也會有莫名其妙的赤字。值得注意的是，此時魚座感情、人際運都不壞，與情人互動密切，只是偶爾也會造成誤會或爭執，有話好說是很重要的。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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