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腳上的穿的那雙該換季了！「蠟筆色球鞋」春夏必Buy　灰階粉紅是大勢

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雖然氣溫依舊偏低，但過完年後代表正式宣告春天來臨！春夏新行頭要趕快準備起來，對於通勤族、小資女或是時尚潮妹們來說，運動鞋絕對是排名第一的必備款。

該怎麼挑春夏球鞋呢？配合整體服裝用色趨勢，粉嫩的「蠟筆色球鞋」絕對是本季必Buy款，快點來看一看有哪些可以入手。

PUMA DEVA SUEDE WN’S By FRUITION，NT$3,480

延續PUMA大熱的鬆糕厚底款，有修飾腿型的效果。淡淡的蠟筆粉紅色，特別適合本身就是可愛風格的小隻女女孩！

PUMA 「VALENTINE'S DAY」系列 By FRUITION，NT$3,480

情人節系列的兩款鞋，除了是蠟筆色系外，在鞋後跟都有特殊細節，包括復古的像素愛心、閃電等，就連鞋墊都流露滿滿的愛意呢！

PUMA Rise，NT$3,280

老爹鞋型的外觀，注入粉綠、粉黃蠟筆色調，搭配春意滿點的粉嫩色系服裝或運動服，都能瞬間亮起來，營造青春活力風格！

New Balance NB850，NT$3,280

加入灰階的蠟筆粉，整體不至於給人太過可愛的感覺。

PALLADIUM PALLASHOCK巧克力鞋，NT$2,480

PALLADIUM跳脫軍靴框架，近期新作越來越多可愛款，年初新款PALLASHOCK有著神似巧克力的鞋底橡膠，鞋面上又用粉彩顏色表現，其中兩款「草莓奶昔」、「檸檬乳酪」，就是春夏最夯的灰階蠟筆色！光是想像上腳的模樣，就覺得很甜、很可愛了呢~

FILA DOPE FLOW，NT$2,480

FILA老爹鞋可說是哈韓一族必備款，厚底圓頭的設計，穿起來自帶可愛感，換上春夏蠟筆粉色彩，並配上黃色鞋帶與黃色鞋底，看起來更可愛了！

FILA CRYSTAL SKYLINE

小白鞋則是萬年百搭的款式，值得一提的是這款在鞋帶釦眼與F標誌注入粉色與湖水綠元素，默默地展現真正的可愛之處。

NIKE AIR MAX 97 by FRUITION，NT$5,400

AIR MAX 97也是爆紅鞋款，還未想入手最新款的人，可以參考2019推出的相近色彩。FRUTION選貨店引進的這兩色，剛好就是正適合春天感的蠟筆色呦。

NIKE AIR MAX 270 REACT，NT$4,900

AIR MAX 270 REACT也是2019討論度很高的鞋型，這雙灰階蠟筆粉與灰色拼接，減低了粉紅色的甜膩，反而讓人更加敢穿，也更好搭配衣服。

NIKE AIR MAX 98，NT$5,400

紫色是鮮少人敢大膽嘗試的顏色，但加入灰階後的紫色，反而有別樣的仙氣風格。想嘗試的人，可以先從這種紫色開始。

adidas Originals ADITECH，NT$3,690

雖然這款ADITECH是2019的顏色，但淡淡的蠟筆粉，仍然是百搭不墜的色彩。若最新款還未有中意的款式，選擇去年相似的色彩也很可以的！搞不好還有機會等到折扣呦~

ASICS SPORT STYLE Japan S（預計4月開賣），NT$2,500

ASICS即將推出的Japan S系列，蠟筆色系是重點：蠟筆粉與蠟筆藍，可以選擇妳好搭配衣服的顏色入手。

Vans Era TC，NT$1,780

奶茶色調的鞋款也是女孩鞋櫃內必備的百搭鞋款，配任何大地色服裝都好搭，是春夏必備的重點之一！

ECCO ST.1 適動系列，NT$7,680

丹麥品牌ECCO近年強化設計面，在用色上有更多著墨，新款就以撞色搭配為重點。這款蠟筆粉紅色更加入異材質拼接，深淺粉紅配上灰階粉，色彩層次更加豐富！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 球鞋
fashion.net

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