好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

▲2020年的英倫薰衣草系列，台灣預計3月推出。（圖／翻攝自IG/blusherandbabies）

編輯 / Lily

香民們引頸期盼的Jo Malone英倫限定終於來了！2020年主題為英倫薰衣草系列(Lavenderland Collection)，一共推出三款分別為深淺不同的絕美紫瓶身，同時更加碼推出擴香和枕香噴霧，讓人好期待。

在 Instagram 查看這則貼文 keiko watanabe（@twi_tkmk）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 下午 11:45 張貼

繼去年以生長在倫敦近郊Hackney運河旁的野生花草們為靈感，一年一度的英倫系列這回以「英國薰衣草」為主角，以農田中盛開的薰衣草為發想，以它當作香氛核心，調入清新的紫藤、白樺樹等香氣凸顯層次，是浪漫脫俗的春季香氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Katerina Krausova（@krausoka）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 4 日 上午 6:11 張貼

2020年的英倫系列，以薰衣草為主題分別推出三款，分別為分別為：Wisteria & Lavender Cologne(紫藤和薰衣草)、Silver Birch & Lavender Cologne(白樺樹和薰衣草)、Lavender & Coriander Cologne(薰衣草與芫荽)。

其中大家對Lavender & Coriander Cologne(薰衣草與芫荽)應該不陌生，它曾出現在2016年的英倫限定系列中，2018年成為常態香水．以芫荽為前調，結合了英國薰衣草的溫柔清新和法國薰衣草的濃郁活潑，打造完美層次的薰衣草香，點綴木質調鼠尾草和溫暖東迦豆，打造清新療癒的香味。

在 Instagram 查看這則貼文 Tamara Corin（@blusherandbabies）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 6 日 下午 12:50 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App