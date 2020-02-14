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亮･珠寶／萬顆海螺才產1顆珍珠王者　ANNA HU孔克珠粉浪漫

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▲▼ Anna Hu 。（圖／公關照）

▲ANNA HU玫瑰緞帶孔克珠項鍊，不含鍊鍊墜8,500,000元。（圖／ANNA HU提供）

記者陳雅韻／台北報導

珍珠種類中，產自天然海螺珠的孔克珠堪稱珍珠界的王者，大多數來自加勒比海與墨西哥灣所產的大海螺貝，每1萬至1萬5000個海螺才能發現1顆寶石級的粉紅色孔克珠，相當珍罕，台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）同名珠寶品牌ANNA HU近日便以孔克珠為主角，設計玫瑰緞帶系列珠寶，展現她擅長的浪漫風格。

▲▼ Anna Hu 。（圖／公關照）▲▼ Anna Hu 。（圖／公關照）

▲ANNA HU玫瑰緞帶孔克珠戒指（左）6,000,000元，孔克珠耳環5,600,000元。（圖／ANNA HU提供）

孔克珠之所以夢幻，在於其迷人的色澤與表面獨特火焰紋，產自不能人工養殖的大海螺貝，目前已被華盛頓公約保護。ANNA HU精心設計，將孔克珠的甜美發揮地淋漓盡致，以鑲嵌白鑽與粉紅剛玉的玫瑰與生動的蝴蝶結造型，拱著粉紅孔克珠，共有耳環、戒指及項鍊3款作品。

▲▼ Mikimoto 。（圖／公關照）▲▼ Mikimoto 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列孔克珍珠鑽戒（左）2,110,000元，孔克珍珠鑽石墜鍊1,220,000元。

珍珠品牌MIKIMOTO將孔克珠歸為頂級珠寶系列，每回在台舉辦高級珠寶展，總呈現稀有的孔克珠作品吸引收藏家目光，品牌不以繁複設計取勝，而以鑲嵌鑽石的小花或葉片環繞孔克珠，展現清新優雅的風格，也盡顯天然寶石之美。

▲▼ Anna Hu 。（圖／公關照）

▲Anna Hu蝴蝶Papillon粉剛戒指，4,500,000元。（圖／ANNA HU提供）

粉紅色調寶石的魅力，在ANNA HU新款蝴蝶Papillon 戒指也能領略，選用5.69克拉粉色剛玉為主石，搭配藍寶、石榴石、帕拉伊巴碧璽、彩色剛玉、梨形及圓形明亮式切工白鑽鑲嵌而成，一片繽紛在指間綻放，預告春天的腳步近了。

關鍵字：

ANNA HU, 胡茵菲, MIKIMOTO
fashion.net

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