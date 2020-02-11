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【奧斯塔羅】2020上半年的工作運勢如何？

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▲上半年工作職場運勢發展？。（圖／奧斯塔羅提供）

進入2020年
相信大家都很好奇
自己上半年的工作運勢

今天就跟著奧斯老師一起來看
2020上半年
工作職場上有什麼要注意的吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，你在2020上半年要注意職場上和同事、合作夥伴間的關係。這樣的牌組代表同事紛爭或是碎嘴八卦，因此你在2020年容易與同事起爭執，並且更多的是和同事之間的價值觀落差，間接導致雙方產生隔閡。另外，要注意和同事談論八卦，將容易有說者無意聽者有意的情形發生。

牌ll

選到這組牌的朋友，工作上要留意合作夥伴之間的相處情形。如果是對外合作的部分，就要留意雙方之間的利益衝突，或是欺騙及隱瞞的狀況，這將讓你吃上不少的虧。若是在工作職場上，建議你多留意與工作夥伴間的工作內容分配，因為上半年挺容易出現同事把爛缺丟給你，不僅讓你多做一份工作，最後可能還會惹得一身腥，因此面對這樣的情形，奧斯老師提醒你要多注意囉！

牌lll

選到這組牌的朋友，你在2020上半年要注意跟主管之間的關係。這樣的牌組代表干涉以及強勢，2020年主管可能會分派一些新工作給你，新工作可能是同事離職的職務交接或分配，但偏偏在這樣的狀況上，主管對你的要求卻高上許多，所以選這組牌的朋友要注意了。另外，和主管討論工作上的事務，記得要向主管多確認幾次，畢竟，這組牌也有與主管意見分歧的意思喔！

牌lV

選到這組牌的朋友，你要多注意自己的工作壓力或是職業倦怠感。畢竟，這樣的牌組代表勞累以及沉澱，2020上半年容易因為工作壓力與事務繁雜，讓你興起想休息或轉職的念頭，面對這樣的情形，奧斯老師要提醒你只是過渡時期而已，千萬不要因為一時的勞累或疲倦就怠惰起來，因為上半年的工作表現將影響到你下半年的工作運勢發展，所以面對上述的狀況時，記得要宣洩一下工作壓力喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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