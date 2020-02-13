【奧斯塔羅】對暗戀對象繼續付出還有機會嗎？

有時暗戀對象

儘管沒有機會成功

卻還是想賭一把

如果你有暗戀未果的對象

那就跟奧斯老師一起來看看

對暗戀對象付出還有機會嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，你可要好好堅持，因為這樣的牌組代表平等與互相，其實不難發現努力過程中是有回報的，只是因為這牌組有平等的意思，一分耕耘一分收獲，雙方關係不可能無緣無故就進展神速。面對目前這對象，你的努力與付出還是有挺高的機會獲得回報，只是過程中，你要如何表現與努力，會是你必須要花點心思的一大重點了。

牌ll

選到這組牌的朋友，奧斯建議你可以將情感與想法慢慢放下了，因為這樣的牌組代表盲目跟隨與不服氣，明明狀況不明朗，但你卻不想輕易放下，要是目前對方對你沒有任何感覺，那奧斯建議你可以選擇放下囉。若是剛開始，尚未經歷上述狀況的朋友，奧斯也會建議你多做點心理準備會比較好，因為有時好好享受努力的過程，也是件不錯的事情唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，你若是遲遲未得到回應或是感到力不從心，不如就放棄吧！因為這樣的牌組代表拒絕溝通與隔絕，即使你在堅持下去，四處碰壁是能預期的事，所以奧斯老師要建議你放下這段感情。若是有另一半在溝通進而增進情感的朋友，目前出現這牌組，或許點出目前不是個合適的時機點，倒不如讓彼此冷靜一下囉！

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選到這組牌的朋友，面對這段情感迷惘或是疑惑時，你要堅定信心，因為這樣的牌組代表努力與收穫，或許目前的狀況是段過渡期，繼續堅持就挺有希望能獲得成功唷！不過，事情總是一體兩面，雖然回報的隱喻的確存在，但這樣的牌組還是有著回報不如預期的意思，所以繼續堅持的過程中，別抱著太大的期待，以免收穫不如自己預期的高，那可就不好囉！

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