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海莉「逆天長腿全露」亮相奧斯卡慶功宴　史嘉蕾喬韓森換第二套拚了

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▲奧斯卡慶功。（（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡慶功宴看點不輸紅毯，Hailey Bieber火辣透視裝現身。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

92屆奧斯卡頒獎典禮正式劃下句點，不光是紅毯有看頭，眾星轉移陣地來到慶功派對，女星拼場意味也相當濃厚，剛新婚的海莉（Hailey Bieber）穿上透視黑裙大展性感曲線，史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson）雖然錯失影后，不過也來勢洶洶換上第二套禮服，比起奧斯卡紅毯還亮眼。

▲奧斯卡慶功。（（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡慶功。（（圖／達志影像／美聯社）

▲海莉以Versace黑色透視裙，腳踩Jimmy Choo 黑色高跟鞋呼應。（圖／達志影像／美聯社）

奧斯卡頒獎典禮於10日畫下句點，緊接著眾星轉移到慶功宴派對，更是女星、超模們比拼的第二輪，由於獎項結果都已經公佈，大家的心情也比紅毯上放鬆許多。

剛新婚的小賈老婆海莉（Hailey Bieber）也亮相慶功宴，這回選擇Versace黑色透視裙，蕾絲材質相當貼膚，大展玲瓏有致的好身材。不同的透膚材質相互拼接豐富層次感，視線向下移動，垂墜裙襬加以高衩設計，讓超模級長腿若隱若現，海莉也時不時側過身，展現背後近乎全透視的性感畫面。此外，腳踩Jimmy Choo 黑色高跟鞋呼應，視覺上相當修長養眼。

▲▼奧斯卡／女星「頭髮收乾淨」拚仙氣　 。（圖／美聯社/達志影像）

▲奧斯卡慶功。（（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡慶功。（（圖／達志影像／美聯社）

▲史嘉蕾喬韓森換裝參加慶功宴，均來自品牌Oscar de la Renta，外界公認第二套比紅毯更美。（圖／達志影像／美聯社）

憑藉《婚姻故事》入圍最佳女主角的史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson）呼聲頗高卻錯失影后寶座，告別紅毯之後，她換上第二套禮服參加慶功宴，同樣來自Oscar de la Renta，不同於第一套銀線纏繞胸前的率性，整身採用了抓皺設計打造女神氣息，而腰間巧妙挖空露出老鷹紋身堪稱一大亮點，畫面曝光之後也受到外界點評：「比起第一套更美」、「應該穿這身走紅毯」。

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

奧斯卡, 婚姻故事, 慶功宴, 史嘉蕾喬韓森 , Scarlett Johansson, 海莉, Hailey Bieber
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