盤點《寄生上流》趙汝珍6套典禮穿搭　展現高衣Ｑ每每被讚翻

▲《寄生上流》橫掃本屆奧斯卡四項大獎。（圖／達志影像）



記者王則絲／台北報導

南韓電影《寄生上流》橫掃第92屆奧斯卡，奪得最佳影片、最佳導演、國際電影、原創劇本等大獎，劇中飾演上流家庭媽媽的女星趙汝珍，昨日以素雅造型出席典禮，氣質、亮眼外型被網友讚爆，而在過去幾場大型活動上趙汝珍也展現出超高衣Q，以下一起來看看：

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今年初，《寄生上流》奪得金球獎最佳外語片大獎，是南韓電影首次在金球獎上摘冠，意義非凡。當天會場上趙汝珍以橘粉色紗裙長禮服登場，襯托出紅潤氣色，胸前花瓣形狀般的拼接設計隨風飄逸，近看還能發現可愛的波點圖案，散發滿滿的甜美氣息。

▲趙汝珍出席第77屆金球獎頒獎典禮。（圖／翻攝自IG@lightyears81）



趙汝珍以《寄生上流》獲得第40屆電影青龍獎最佳女主角獎，身穿一襲非常簡單的素黑色平口長禮服，露出完美的肩頸線條與性感鎖骨，精瘦身材與澎潤的肌膚，讓人完全看不出已經39歲，得獎後開心跳舞喝采的影片釋出，大露美背，美翻眾人。

▲趙汝珍獲得南韓電影青龍獎最佳女主角。（圖／達志影像，以下同）



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在 Instagram 查看這則貼文 조여정（@lightyears81）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 下午 1:47 張貼

而於去年10月的釜山國際電影節，趙汝珍身穿裸粉色削肩禮服，兼具氣質與氣勢，相對於過去的影視作品，趙汝珍於公開場合的穿搭總是以低調、保守為主，淡雅卻不失女人味。

在 Instagram 查看這則貼文 조여정（@lightyears81）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 下午 6:21 張貼

《寄生上流》於法國第72屆坎城影展奪最高榮譽金棕櫚獎，開啟了南韓電影在海外的知名度，趙汝珍以白天、晚上兩套不同穿搭現身，晚間活動上穿著性感身V黑色洋裝，簡約又有個性，白天則穿全白套裝，幹練鮑伯頭展現知性美。

在 Instagram 查看這則貼文 조여정（@lightyears81）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 下午 5:25 張貼

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