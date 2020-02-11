fb ig video ETtoday search mobile

盤點《寄生上流》趙汝珍6套典禮穿搭　展現高衣Ｑ每每被讚翻

> >

▲趙如珍典禮穿搭。（圖／達志影像）

▲《寄生上流》橫掃本屆奧斯卡四項大獎。（圖／達志影像）

記者王則絲／台北報導

南韓電影《寄生上流》橫掃第92屆奧斯卡，奪得最佳影片、最佳導演、國際電影、原創劇本等大獎，劇中飾演上流家庭媽媽的女星趙汝珍，昨日以素雅造型出席典禮，氣質、亮眼外型被網友讚爆，而在過去幾場大型活動上趙汝珍也展現出超高衣Q，以下一起來看看：

今年初，《寄生上流》奪得金球獎最佳外語片大獎，是南韓電影首次在金球獎上摘冠，意義非凡。當天會場上趙汝珍以橘粉色紗裙長禮服登場，襯托出紅潤氣色，胸前花瓣形狀般的拼接設計隨風飄逸，近看還能發現可愛的波點圖案，散發滿滿的甜美氣息。

▲趙如珍典禮穿搭。（圖／達志影像）

▲趙汝珍出席第77屆金球獎頒獎典禮。（圖／翻攝自IG@lightyears81）

趙汝珍以《寄生上流》獲得第40屆電影青龍獎最佳女主角獎，身穿一襲非常簡單的素黑色平口長禮服，露出完美的肩頸線條與性感鎖骨，精瘦身材與澎潤的肌膚，讓人完全看不出已經39歲，得獎後開心跳舞喝采的影片釋出，大露美背，美翻眾人。

▲趙如珍典禮穿搭。（圖／達志影像）

▲趙汝珍獲得南韓電影青龍獎最佳女主角。（圖／達志影像，以下同）

而於去年10月的釜山國際電影節，趙汝珍身穿裸粉色削肩禮服，兼具氣質與氣勢，相對於過去的影視作品，趙汝珍於公開場合的穿搭總是以低調、保守為主，淡雅卻不失女人味。

▲趙如珍典禮穿搭。（圖／達志影像）

《寄生上流》於法國第72屆坎城影展奪最高榮譽金棕櫚獎，開啟了南韓電影在海外的知名度，趙汝珍以白天、晚上兩套不同穿搭現身，晚間活動上穿著性感身V黑色洋裝，簡約又有個性，白天則穿全白套裝，幹練鮑伯頭展現知性美。  

▲趙如珍典禮穿搭。（圖／達志影像）

看更多►►《寄生上流》朴素丹卸下「基婷」光環美翻！私服FENDI包上身超會搭

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

寄生上流, 趙如珍, 曹如晶, 奧斯卡, 典禮, 穿搭
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

年度色經典藍難駕馭？快來學Jessica、李聖經不敗穿搭3技巧 讓果粉等了14年的球鞋！賈伯斯最愛的美製M992回歸　新配色超夢幻 NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？ IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 紐約時裝周／茱莉安摩爾現身Tory Burch秀場　Jason Wu「蘭花」裝美出新高度 日票選最愛「女友貼心舉動」　撒嬌才第3、第1名讓人猜不著

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面