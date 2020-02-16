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奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20200217-0223奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！下周在學／事業上的步伐慢上許多，需要花時間考慮目前是否有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，可以好好思考一下目前的生活，也是不錯的喔！

TOP2：天秤座愛情運最旺！彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周提高許多，如果是剛交往的情侶，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定；單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達敏銳一些或許會有桃花出現喔！

TOP3：射手座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：學／事業方面，存在對自我不信任與環境的不安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執暗示的存在，因此要多多注意情緒上的波動。

2.水瓶座愛情運需要留意：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生的事情突然有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖然不會影響到兩人太多，但總是算次爭吵，還是謹慎一點囉！

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：藍色
幸運數字： 50

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭朋友起爭執，有一部份是因為長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷，所以會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況。另外，放寬心聽一下周遭朋友的建議會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方在下周漸漸願意敞開內心和另一半溝通，而雙方關係將在下周有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執，也會在下周逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★
解析：金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重於守財才是重點喔！

金牛座

開運顏色：紫色
幸運數字：17

整體運勢★★★★
解析：金牛的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活中，這樣高度的行動力將渲染周遭朋友。如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★
解析：在愛情運勢方面，下周兩人感情將進入更深的層次，對於彼此認同感更高且特別的是，這樣的原因有一部份來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是會非常的努力，所以要好好把握下個禮拜了。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，對於目前的工作環境有高度認同感，並且也相當願意花費心思去做，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字： 62

整體運勢★★
解析：下周雙子朋友顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己下周焦躁、憂慮許多，甚至睡覺時腦袋都還在想個不停，面對這樣的狀況，下周要適時向朋友求助，想不通或解決不了的問題別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半下周也會顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題了。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，存在對自我不信任與環境的不安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執暗示的存在，因此要多多注意情緒上的波動。

金錢運勢★★
解析：正財運以及偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才能避免一時的衝動花費。

巨蟹座

開運顏色：白色
幸運數字：15

整體運勢★★★
解析：下周巨蟹朋友做事起來綁手綁腳，不像過去做事那麼得心應手，這樣的原因大多都是來自自己，因為下周的思緒不像以往那麼清晰，容易只看事情的表面，導致不敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎想過後就要付諸行動，或許就能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：下周在感情中，有點將自己束縛在這段感情裡的意思，因為下周對於情感需求度的增加，面對另一半都顯得卑敬許多；單身朋友下周想談感情的念頭增加許多，要注意別因此出現濫竽充數的狀況。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周沒有太大的企圖心，雖然工作都處理得很好，但僅此而已，所以下周不會有太大起伏喔！

金錢運勢★★★★
解析：金錢運勢平淡許多，有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作，因為被套牢的可能性在下周大增。

獅子座

開運顏色：橘色
幸運數字： 47

整體運勢★★★
解析：下周獅子朋友，對於現況感到不甚滿意，會有改變目前狀況的想法出現，並願意行動去改變自己，不過，卻有空忙一場的可能性，奧斯建議下周積極付出行動是件好事，但要注意方向、方法是否正確，可別空忙一場喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這動作讓感情停頓下來。另外，下周對於情人的誠實相當重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，要注意目前的方向是否是正確，雖然不斷努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事與同學的意見，將有望改善情況。

金錢運勢★★
解析：財運不慎理想，如果想買樂透或刮刮樂的朋友，那就要有做公益的心理準備了。

處女座

開運顏色：天空藍
幸運數字：43

整體運勢★★
解析：下周將會是處女朋友信心消退的一周，面對手邊事情的掌握度也開始下降，除了是因為自己的信心消退外，也將連帶產生對自我的疑慮，因此奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周下降許多，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，所以下周要適時將想法提出，並和另一半溝通，否則對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有很多想法，但卻都無法實際付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

天秤座

開運顏色：黃色
幸運數字：38

整體運勢★★★★
解析：下周天秤朋友對自我的自信提升許多，讓自己面對周遭人、事、物時，都有相當大的信心能夠處理得當。另外，因自信心提升，吸引到不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★
解析：彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周提高許多，如果是剛交往的情侶，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定；單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下周在工作與學業上的自信心相當強烈，因此也讓自己得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

天蠍座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字： 84
整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友行動力及熱情下降，面對周遭的事物也都提不起熱情，奧斯提醒下周別讓一時的低迷或情緒低落影響自己。另外，留意目前所做的事是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你感到灰心許多喔！

愛情運勢★★
解析：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向，也迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業上的步伐慢上許多，需要花時間考慮目前是否有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，可以好好思考一下目前的生活，也是不錯的喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周多避免再投資或理財方面，都不會有太多的起色。

射手座

開運顏色：銀色
幸運數字：76

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素將充斥在射手朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑由外在轉入內心層面，若忙碌好一陣子的你，下周將有機會獲得充分的休息。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多自己，並且雙方對於感情的態度也願意開始調整，使得感情生活更加安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定成長，且也願意在目前的環境中繼續努力，一切將顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

摩羯座

開運顏色：灰色
幸運數字： 82

整體運勢★★★
解析：大環境不穩定，讓摩羯的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

水瓶座

開運顏色：褐色
幸運數字： 66

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友變得計較許多，甚至有競爭的狀況出現，雖然一點點競爭有助鞭策自己，但下周顯得較惡性些，將導致自己將成功的機會推遠了，所以避免過度的競爭是下周最重要的課題。

愛情運勢★★★
解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生的事情突然有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖然不會影響到兩人太多，但總是算次爭吵，還是謹慎一點囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業運勢的自我意識升高，讓自己於職場容易和同事起爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

雙魚座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：59

整體運勢★★
解析：雙魚朋友下周是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力將在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，會讓你備感無力。奧斯建議下周適時休息並轉換心靈後，再讓自己重新面對會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：長久以來的感情問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周。若是藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次。

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業，感覺不像以往熱情，所以下周在面對目前的工作與學業都將感到些許無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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