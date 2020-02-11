IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來

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隨著Instagram成為年輕世代的社交重點，每每推出新功能都引發關注，此次官方公佈了一項新措施，只要點開個人主頁，就能看到誰與你互動最少，也被網友笑稱「考驗友情的時候到了」、「有沒有裝熟一秒便知」。

▲IG點擊個人首頁的「追蹤中」，多出兩個選項「最少互動」以及「在動態時報中顯示最多」 。（圖／ETFASHION IG截圖）

習慣整理IG上關注列表的你，現在有最新功能可以方便使用，官方公佈只要點擊個人首頁的「追蹤中」，而後上方就會出現兩個選項包括了「最少互動」以及「在動態時報中顯示最多」，兩者的含義就是過去90天以內與你很少互動，或是在你的IG內頻繁出現的人，當然也可以另類解讀成是與你不熟或是很熟。

▲實測有一定準確度，少互動帳號多為品牌官方帳號，互動較多的為好友。（圖／ETFASHION IG截圖）

通過《ET FASHION》官方IG實測發現，「最少互動」的帳戶一般都是品牌官方帳號或是名人，而「在動態時報中顯示最多」的則是較常發文的社群，的確存在參考價值。

也難怪新功能一發佈便引發廣大網友討論：「考驗友情的時候到了」、「有沒有裝熟一秒便知」、「早就該有這個功能了」，如此一來，便能夠直接從這個頁面進行管理，退追掉很久沒看、沒互動的帳號，也能有趣的看看你和你的好友是否經常互動，現在就試試吧。

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